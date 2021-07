Auch heuer mussten sich die Jury-Mitglieder der Kamptal Wine Trophy durch eine Unzahl eingereichter Weine kosten, um letztendlich den Sieger in der jeweiligen Kategorie zu ermitteln. Wenngleich die Qualität nahezu aller Weine als „Top“ zu bewerten war, so gab es am Ende doch relativ eindeutige Sieger:

Am vergangenen Donnerstag fand im Restaurant „Färber stub’n“ die Siegerprämierung mit einem fünfgängigen Degustationsmenü statt. Zu jeder Kategorie wurde der passende Menügang serviert. Durch das Programm führte Moderatorin Irene Gruber, Schirmherr war der beliebte Schauspieler Heinz Marecek, der ebenfalls launige Worte zu den Weinen fand. Die Sieger:

In der Kategorie „Leichte Veltliner“ Jahrgang 2020 bis 11,9 Vol.% Alkohol ging der Sieg an Christian Hofbauer aus Mittelberg, der mit seinem Qualitätswein überzeugen konnte.

Die Wertung „Frühlingsveltliner“ Jahrgang 2020 von 12 bis 13 Vol.% Alkohol ging an Reinhard Waldschütz aus Elsarn, der einen DAC aus der Riede „Hasel“ der Jury kredenzte.

Die „Junge Rieslinge“ Jahrgang 2020 bis 13 Vol.% Alkohol sicherte sich Wolfgang Engelbrecht aus Etsdorf mit einem Stoakammerl DAC.

Franz Leopold aus Schönberg überzeugte mit einem DAC Reserve 2019 in der Kategorie „Reife Veltliner“ Jahrgang 2019 oder älter.

Und nicht zuletzt gab es noch die Kategorie „Noble Red Reserve“ Jahrgang 2020 oder älter, die sich Karl Haimerl aus Gobelsburg mit einem Zweigelt Reserve 2018 sicherte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.faerberstubn.at und auf unseren Treffpunktseiten.