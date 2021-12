Lieselotte Golda vor Rückzug aus der Politik

In Hadersdorf-Kammern pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Bürgermeisterin Liselotte Golda wird ihr Amt mit 7. Jänner aus persönlichen Gründen zurücklegen. Auch die Nachfolge will man in der Marktgemeinde schon geklärt wissen: Vizebürgermeister Heinrich Becker soll demnach der neue Gemeindechef werden. Hier hätten aber, so Golda, „die Gremien noch nicht entschieden“.

Liselotte Golda ist – mit Unterbrechungen – seit 25 Jahren in der Hadersdorfer Gemeindepolitik, zwölf Jahre davon als Bürgermeisterin. Golda konnte als eine der wenigen Bürgermeisterinnen im Bezirk Krems viele Projekte anstoßen und umsetzen, die die Gemeinde Hadersdorf-Kammern sichtbar und nachhaltig verändert haben – unter anderem Baumaßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Infrastruktur (Kanal-, Wasser- und Straßenbau), die Betriebsansiedlungen durch die Errichtung des „Betriebsgebietes Nord“ oder die Umwidmung des ehemaligen Kneth-Areals, auf dem sich heute Geschäfte und Wohnungen befinden. Nicht zuletzt fielen die Errichtung des Hochwasserschutzes in Kammern sowie des Katastrophenschutzlagers in Hadersdorf in ihre Amtszeit. Ein weiterer, ganz wichtiger Erfolg, den sich Golda auf ihre Fahnen heften darf, ist der Zusammenschluss der Hadersdorfer Kläranlage mit dem Kläranlagenverband Langenlois-Schönberg, der eine ausreichende Anlagenkapazität und einen sicheren Betrieb auf Jahre hinaus sichert.

Erst im November ist ein großes Projekt Goldas fertiggestellt worden: der Umbau des Rathauses Hadersdorf zu einem modernen, barrierefreien Verwaltungsgebäude.

Wie sicher ist Heinrich Beckers Nachfolge?

Heinrich Becker ist seit 1995 im Gemeinderat von Hadersdorf-Kammern. 1997 wurde er Jugendgemeiderat, 2000 dann geschäftsführender Gemeinderat, ehe er im Jahr 2007 zum Vizebürgermeister aufrückte. Becker war auch daran mitbeteiligt, dass Bürgermeisterin Golda wieder in die Gemeindepolitik einstieg. Und er streut ihr Rosen: „Liselotte hat in ihrer Tätigkeit im Gemeinderat, speziell auch als Bürgermeisterin, so viel für Hadersdorf geleistet. Dass sie sich nun mit ihren 65Jahren zurückzieht, muss wohl jede Hadersdorferin und jeder Hadersdorfer zur Kenntnis nehmen!“ Becker weiter: „Sollte ich tatsächlich ihre Nachfolge antreten dürfen, dann übergibt sie mir ein wohl bestelltes Haus.“

Liselotte Golda will Heinrich Becker als ihren Nachfolger vorschlagen. Zuerst muss die Hadersdorfer ÖVP, später dann der Gemeinderat, darüber abstimmen. Die Nachfolge dürfte daher wohl gesichert sein.