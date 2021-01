Hadersdorf: Riesige Suchaktion endete traurig .

Es war eine Suchaktion mit allen verfügbaren Mitteln, die am Abend des Sonntags, 3. Jänner, und am Montag, 4. Jänner, in Hadersdorf und Umgebung lief. Doch die 85-jährige Abgängige wurde am Ufer des Kamp-Flusses tot aufgefunden.