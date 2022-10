Zusätzliches Angebot der Musikschule: Talent wird gefördert

Kooperationen zwischen den öffentlichen Schulen und den Musikschulen machen sich „bezahlt“: Die Kooperation zwischen der Volksschule Hadersdorf und der Musikschule Region Wagram trägt bereits Früchte: Jede Woche werden über 50 (!) junge Talente der Volksschule von Eva-Maria Holzer in Chorgesang und Rhythmik unterstützt.

Holzer ist ausgebildete Singklassen-Pädagogin und arbeitet hauptberuflich an der Musikschule Region Wagram. Neben den Singklassen in Hadersdorf hat sie einen Lehrauftrag an der Kirchlich Pädagogischen Hochschule in Krems inne. Dort ist sie für die Ausbildung der Singklassen-Pädagogen zuständig.

Freude gibt es bei Hadersdorfs Bürgermeister Heinrich Becker, der jüngst die Singklassen besuchte. „Unsere Schule hat heuer die Anmeldezahlen verdoppeln können!“, freute er sich. Zudem werde auch die musikalische Früherziehung im Kindergarten forciert.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.