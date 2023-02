Hausverkauf hilft Kremsern in Not

Eine unerwartete Hinterlassenschaft kommt hilfsbedürftigen Kremsern zugute. Die Stadt erbte vor einigen Monaten ein Haus in der Mitterau. Das Objekt in der Schrebergasse wurde verkauft, was rund 200.000 Euro in die Stadtkassa spülte. Mit dem Geld wird nun ein Härtefallfonds eingerichtet, der finanzielle Unterstützung in unvorhersehbaren Notsituationen bietet. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch einstimmig beschlossen.

Das Ausmaß der Unterstützung soll jeweils mindestens 1.000 Euro betragen. Über die Summe entscheidet der Härtefallbeirat, der sich aus je einem Vertreter aller Fraktionen, des Sozialamts und einem Juristen zusammensetzen wird. Voraussetzung ist die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes und ein Hauptwohnsitz in Krems.

Lob von allen Seiten für die rasche Umsetzung der im November auf den Weg gebrachten Initiative gab es für Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (SPÖ), die sich „ganz geflasht“ zeigte und den Dank zurückgab. „So viel Lob bin ich gar nicht gewohnt.“ Sie habe selten eine derart kon-struktive Zusammenarbeit in einer Sache erlebt.

