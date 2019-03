Vorstand Kulturenschutzverein für Langenlois und Umgebung

Geschäftsführer: Hannes Eckharter (Gobelsburg)

Obmann: Emmerich Granner (Oberloiben)

Stellvertreter: Hans Schöller (Wagram bei Traismauer) und Josef Grillmaier (Langenlois)

Kassier: Gerhard Grausenburger (Wagram bei Feuersbrunn)

Stellvertreter Johann Resch (Krems-Stein)

Schriftführer: Hannes Eckharter aus Gobelsburg

Stellvertreter Hubert Schäfer (Reith)

Einsatztage 2018

24 Gewittertage, 81 Einsatzflüge, 66 Stunden in der Luft

Einsätze gab es

am 10. und 12. sowie am 18., 19., 23., 24. und am 30. Mai

am 1., 2., 5., 8., 10. , 11. und 12. Juni

am 6., 10., 21., 25. und 26. Juli

am 2., 5., 7., 23. und 24. August

Der intensivste Einsatzmonat war der Mai, die häufigsten Einsätze gab es am 10. Juni (neun Einsatzflüge). Jeweils sechs Flüge wurden am 24. Mai und am 2. Juni, fünf Einsätze am 25. Juli absolviert.