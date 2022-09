Wirte-Brüderpaar Haag bei der Kalkulation am absoluten Limit

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Frage, was man von seinen Gästen noch verlangen darf, stellt sich aktuell auch das Gastronomen-Brüderpaar Markus und Thomas Haag, vom Gasthof Haag in Haitzendorf. „Wir sind ein alteingesessener Familienbetrieb, ein Wirtshaus. Wir kochen seit 1990 regional, bodenständig aber auch innovativ. Und das ist genau das, was unsere Gäste schätzen“, erklärt Markus Haag die Philosophie.

Nun stehen die Brüder aber vor großen Herausforderungen. Wie sollen sie mit den aktuellen Teuerungen umgehen? „Die Steigerung der Energiepreise ist aktuell die größte Belastung“, so Markus Haag. Aber auch die Rohstoffpreise seien spürbar gestiegen. „Frittieröl hat uns früher im Einkauf 32 Euro gekostet, jetzt liegen wir bei 102 Euro. Wie soll man das dem Gast aufschlagen?“, so Küchenchef Thomas Haag.

„Anstelle von Monats- gibt es jetzt oft Tagespreise!“

„Basisprodukte wie Öl und Mehl hat man früher in der Warenkalkulation gar nicht einberechnet. Aber jetzt sind gerade diese Sachen so wahnsinnig teuer geworden.“ Es sei schwer geworden überhaupt zu kalkulieren, berichtet Markus Haag. Beim Fleischpreis gebe es Tages- statt Monatspreise! „Das hat es noch nie gegeben. Wir können umgekehrt nicht einfach jeden Tag den Bier- oder Kaffeepreis ändern“.

Geänderte Portionsgrößen wären für die Brüder nicht der richtige Weg. „Unsere Gäste kommen teilweise seit 30 Jahren. All die Jahre bisher bekamen sie ihr Schnitzel in der gewohnten Qualität und Größe. Das kann natürlich jetzt nicht einfach plötzlich nur noch halb so groß sein“, erklärt Thomas Haag das Dilemma. „Da mache ich das Schnitzel lieber einen Euro teurer.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.