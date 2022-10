Kremser Sprachwoche: Paella essen und Spanisch lernen

Wie viele Kerne hat ein Granatapfel? Wofür waren sie ein Zahlungsmittel? Diese und viele andere Fragen wurden den Schülerinnen und Schülern der 4BIK und 5BIK auf ihrer Sprachreise nach Andalusien beim Besuch einer Orangenplantage beantwortet. Unter der Leitung von Martina Geyer und Astrid Gessl-Pinggera verbrachten die Jugendlichen eine Intensiv-Sprachwoche in Málaga, um ihre Spanisch-Kenntnisse zu vertiefen.

Vormittags wurde die Schulbank gedrückt, nachmittags wurde das Erlernte bei diversen Ausflügen in der Umgebung in die Praxis umgesetzt.

Natürlich durfte auch die spanische Kultur nicht zu kurz kommen. Auf dem Programm standen etwa ein Besuch der Alhambra in Granada und eine Führung durch den Alcazár-Palast in Sevilla. Ausreichend Zeit blieb auch, um an der Strandpromenade Churros, Tapas oder Paella zu verkosten.

