Kremser AK geht gegen Hotelbetrieb gerichtlich vor

Sie kommt spät, aber die Daten sind erfreulich: Laut Halbjahresbilanz hat die AKNÖ-Bezirksstelle Krems von Jänner bis Juni 1,474844 Millionen Euro für die Mitglieder im Bereich Arbeits- und Sozialrecht sowie bei Insolvenzvertretungen erkämpft.

7.995 Mitglieder kamen in die Bezirksstelle, 2.815 davon brauchten Beratung in Problemfällen. Die erfreulichen Zahlen , die Leiterin Doris Schartner gemeinsam mit der AKNÖ-Vizepräsidentin Gerda Schilcher präsentierte, sind natürlich durch die Anlässe getrübt, die die AK auf den Plan rufen.

Noch immer schwarze Schafe in der Branche

„Die Situation in der Gastronomie und Hotellerie hat sich durch den Arbeitskräftemangel gebessert“, betont Schartner. Trotzdem gebe es immer noch schwarze Schafe. Konkret vertritt man fünf Dienstnehmer gegen einen heimischen Hotelbetrieb vor Gericht. 2022 wurde das Haus auf einen neuen Betrieb umgemeldet, die Betroffenen mit der Begründung einer einvernehmlichen Vertragsauflösung im neuen Betrieb neu angestellt. Fazit: Sie fielen um Ansprüche um, 2023 wurden dann nicht einmal mehr die Löhne ordentlich ausbezahlt. Es wird ein Wiedersehen vor Gericht geben müssen ...

Meistens gibt es Lösungen mit Dientgebern

Weitere Hilfestellungen waren im Fall von „Corona-Nachwirkungen“ nötig. Auch verlockende Wechsel in neue Dienstverhältnisse, wo dann oft mündliche Vereinbarungen nicht erfüllt werden, sind an der Tagesordnung. Schartner: „In vielen Fällen gelingt es uns, bei ausständigen Zahlungen Lösungen mit dem Dienstgeber zu erreichen. In einigen geht das aber leider nur vor Gericht.“