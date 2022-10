Kremser Kino: Mit der NÖN ins Konzert oder in den Gruselfilm

Die NÖN verlost

2 x 2 Kinokarten für den Halloween-Film „The Black Phone“ (Montag, 31. Oktober, 21 Uhr, Kesselhauskino) und

2 x 2 Konzertkarten für „The Base“ (Freitag, 11. November, 20.30 Uhr, Kesselhauskino).

Gewinnen kann, wer zwischen Donnerstag, 27. 10., 8 Uhr, und Freitag, 28. 10., 8 Uhr, unter 050/ 8021-3500 anruft (bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen!) oder bis Freitag, 28. 10., 8 Uhr, eine Mail mit allen Angaben (Name, Adresse, Telefonnummer) an redaktion. krems@noen.at sendet. Bitte angeben, ob Interesse an Kino- oder Konzertkarten (oder an beidem) besteht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden telefonisch verständig.