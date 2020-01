KREMS – FIVERS 28:29.

Das Match glich aus Sicht der Wachauer einer Berg-und Talfahrt, bei der der Erzrivale die Gastgeber noch kurz vor der Ziellinie ausbremsen konnte. Den besseren Start erwischten die Wiener. Nach zehn Minuten stand es 4:6, weil die „Rot-Gelben“ die hervorragend funktionierende Achse mit den beidem EM-Teamspielern Lukas Hutecek und Kreisläufer Tobias Wagner nicht in den Griff bekamen. Es folgte der große Auftritt von Flügelflitzer Gunnar Prokop und die erstmalige Führung der Heimischen (10:9, 17. Minute). In der Folge bauten Jochmann & Co diese sogar auf drei Treffer aus (16:13) und hatten mit 18:16 zur Pause die Nase vorne.

Führung schnell verspielt

Die Gäste kamen danach wesentlich konzentrierter aus der Kabine und drehten binnen acht Minuten die Partie wieder um (19:20). Ärgerlich für den UHK: Beim Stand von 18:18 erkannten die Referees zu Unrecht einen Treffer von Hutecek an, der glasklar nicht über die Linie war. Danach schwächelten die Fivers, vergaben durch David Brandfellner einen Siebenmeter, sodass die Thaqi-Schützlinge plötzlich ihrerseits wieder 26:23 voran lagen. Im Finish spielte die Eckl-Truppe einmal mehr ihre großen Kämpferqualitäten vor allem in der Abwehr aus. Das Fivers-Defensivbollwerk glich phasenweise einer fast uneinnehmbaren Festung . Ein Fehlwurf von Thomas Kandolf beim Stand von 27:26 war der Anfang vom Ende. Das tolle „Fliegertor“ von Gunnar Prokop zum 28:28 nach Assist von David Nigg konnte nur wenige Sekunden mit dem Prädikat „wertvoll“ geadelt werden, ehe Marin Martinovic in einer 7:6-Angriffsüberzahl die UHK-Heimpleite perfekt machte.

Krems: Shejbal, Musel; Jochmann (5), Schafler. Auß, Posch (5), Hasecic (1), Hajdu Prokop (6), Fizuleto (3), Nigg (2), Wieninger, Kandolf (4), Nikic, Toman, Simek (3).

Mehr zum UHK Krems lesen Sie in der nächsten Print-Ausgabe der Kremser NÖN!