Vorarlberger Expertise für Kremser Stadtkern

Bis spät in die Nacht hinein diskutierten die Teilnehmer der diesjährigen Zukunftskonferenz am vergangenen Freitag im Ferdinand-Dinstl-Saal. Dabei hatte sich die Stadt für das längst zur Traditionsveranstaltung gereifte Symposium heuer eigentlich ein komfortables Thema ausgesucht. „Perspektiven für lebenswerte Innenstädte“ lautete der Aufhänger im gut gefüllten Saal der Sparkasse.

Dass Krems sich in den vergangenen drei Jahren selbst eine rosige Perspektive für seinen historischen Stadtkern schaffte, untermauerte Stadtmarketing-Geschäftsführer Horst Berger mit einer eindrucksvollen Zahl. 3,2 Millionen Besucher strömten 2022 in die Kremser Innenstadt, was in etwa einer Verdoppelung der Werte früherer Jahre entspreche. Und dennoch: „Es gibt noch genug Entwicklungspotenzial“, räumte Berger ein.

Zwei Experten aus Vorarlberg waren zu Gast

Um dieses aufzuzeigen, lud die Stadt zwei Experten aus Vorarlberg ein. Immobilienentwickler Markus Schadenbauer berichtete über seine Erfahrungen aus der 17.000-Einwohner-Stadt Hohenems, die noch stärker als einst Krems gegen ein Aussterben der Innenstadt zu kämpfen hatte, inzwischen aber mit verschiedensten Belebungsmaßnahmen die Kurve geschafft hat.

Ein besonders eindrucksvolles Plädoyer für den stationären Handel legte im Anschluss Unternehmensberater und Buchautor Wolfgang Frick ab, um gleichzeitig vor den Tücken des Online-Handels und der zunehmenden Digitalisierung zu warnen. Interessant: Seine dringende Empfehlung ist eine autofreundliche Herangehensweise der Stadt: „Sorgen Sie für Parkplätze, um die Frequenz nicht zu gefährden.“ Wiewohl er wisse, dass dies „ein ganz heikles Thema für jede Stadt“ sei.

Bürgermeister Reinhard Resch, der den Output vergangener Zukunftskonferenzen als mitverantwortlich für die dreimalige Auszeichnung von Krems zur zukunftsfähigsten Stadt Österreichs bezeichnete, betonte in seiner Ansprache, dass es die Sorge vor einer sterbenden Innenstadt in Krems nicht mehr gebe. „Die Leute lieben die Altstadt!“ Baustadtrat Günter Herz versprach, dass die Ergebnisse der Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren in zukünftige Planungen einfließen werden.

