Die Hauerinnung Krems und Stein hat seine Hiata angelobt. Das ist das traditionelle "Wachpersonal" in den Weinbergen, das Traubendiebe in den Rieden stellen soll. Mit dabei bei der Veranstaltung in der Steiner Riede Altenburg, in die Hauervater Johann Resch geladen hatte, waren zahlreiche Besucher, darunter Mitorganisatorin Gemeinderätin Edith Gruber, Pfarrer Matthias Martin, Stadtrat Martin Sedelmaier, Gemeinderätin Elfie Kreitner, Gemeinderat Alfred Friedl und auch Nationalratsabgeordneter a.D. Franz Hietl.

Traditionsaufgabe Weingartenhüter

Sein Dank sprach Resch dem Ensemble der Stadtkapelle Krems sowie den freiwilligen Helfern und Weinspendern aus und gab eine kurze Rückschau über die Aufgaben der Weingartenhüter, auf die bereits in der ersten österreichischen Weinbauordnung aus dem Jahre 1352 Bezug genommen wurde. Die Hiata hatten - und haben - die Aufgabe, während des Weinlesebanns die Ernte vor Traubendieben zu schützen.

Kein Handschlag, dafür Eidesformel

Die Angelobung - beziehungsweise Wiederangelobung - der Hiata Franz Ilkerl und Lukas Hager (Rehberg), Erwin Atzmüller (Stein), Erwin

Tauchner und Johanna Stoiber (Krems) sowie Ernst Hirschmüller (Stein) durch Stadtrat Sedelmaier erfolgte, - Corona bedingt - ohne Handschlag, jedoch mit Eidesformel, als Feldschutzorgan die Rechte der Republik Österreich zu beachten.