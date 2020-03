Feuerwehr rettete Wohnhaus in Grafenwörth .

Zu Mittagszeit mussten die Feuerwehren Grafenwörth und Jettsdorf am Samstag (7. März) ausrücken. In einer Grafenwörther Siedlung stand eine Thujenhecke in Brand. Die Flammen drohten auf ein in der Nähe stehendes Wohnhaus überzugreifen.