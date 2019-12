Die Debatte über die geplante Gebührenerhöhung für Kanal und Wasser verhinderte Weihnachtsfrieden in der letzten Gemeinderatssitzung des alten Jahres. Die ÖVP stieß sich dabei vor allem am Dreijahresplan mit im Voraus zu beschließenden Erhöhungen 2020 bis 2022. Die Opposition warf dieser im Gegenzug vor, dass man „Altlasten“ aus jahrzehntelanger ÖVP-Herrschaft abbauen müsse.

Die von SPÖ-Stadtrat Werner Stöberl vorgetragenen Erhöhungen bei Wasser (dreimal je 1,3 %) ergeben bei einer durchschnittlichen Wohnung 2,74 Euro, bei einem Einfamilienhaus 4,18 Euro im Jahr. Beim Kanal belaufen sich die Mehrkosten auf 7,55 bzw. 19,19 Euro jährlich.

Begründet wurden die angepeilten Erhöhungen von Stöberl durch umfangreiche Investitionen in beiden Bereichen. So werden allein 3,8 Millionen in die Kanalsanierung im Bereich Ringstraße fließen. Bei der Wasserversorgung stehen die Errichtung eines zusätzlichen Brunnens und der Bau einer Transportleitung zwischen Landersdorf und dem Zentrum an.

„Wir springen über einen sehr langen Schatten!“KLS-Mann Wolfgang Mahrer, der sich in vergangenen Jahren stets gegen Gebührenerhöhungen ausgesprochen hatte

Wie zu erwarten war, stand die KLS im Zentrum der Kritik. Gemeinderat Wolfgang Mahrer hatte ja in der Vergangenheit stets seine Zustimmung zum Budget von einem Verzicht auf Gebührenerhöhungen abhängig gemacht. „Nach drei Jahren ohne Erhöhung ist diese Anpassung gerechtfertigt“, meinte er in der Debatte im Gemeinderat. „Wir springen über einen langen Schatten!“

Grund für die nötige Erhöhung seien aber auch „Altlasten aus der langjährigen ÖVP-Herrschaft“. Damals seien die Gebühren einmal sogar um 10 Prozent in einem Jahr angehoben worden. „Und damals hat es Gebührenerhöhungen und eine Zunahme der Schulden gegeben!“

ÖVP-Vizebürgermeister Erwin Krammer stellte sich gegen den Beschluss, die Gebührenerhöhung gleich in einem Zug für die Jahre 2020 bis 2022 zu beschließen. „Wir wollen 2020 neu darüber reden, ob wieder eine Erhöhung notwendig ist“, meinte er und stellte fest, dass Krems bei den Gebühren ohnehin schon die teuerste Gemeinde im Bezirk sei (eine Behauptung, die Mahrer einen Tag später mit Zahlen widerlegen konnte, Anm.).

Nach der Pause bei den Erhöhungen stehe jetzt eine massive Steigerung der Kosten für die Bürger bevor. „Jetzt kommen wir mit der Keule. Moderat ist das jedenfalls nicht.“

Der von Krammer gestellte Abänderungsantrag wurde abgelehnt, der ursprüngliche Antrag mehrheitlich (gegen ÖVP und FPÖ) angenommen.

Mahrer setzte einen Tag später nach und warf der ÖVP vor, man habe mit der Debatte nur „dem Bürgermeister ein Bein stellen wollen. Für so ein rumpelstilzchenhaftes Verhalten der ÖVP habe ich kein Verständnis.“

Der blaue Mandatar Werner Friedl hatte eine interessante Frage aufgeworfen: Was wäre gewesen, hätte die im zuvor beschlossenen Budget für 2020 bereits „eingepreiste“ Erhöhung keine Mehrheit bekommen? Magistratsdirektor Karl Hallbauer konnte erklärend eingreifen: Nein, es hätte dann nur einer Umschichtung und diesbezüglich neuer Gemeinderatsbeschlüsse bedurft.