Bagger unterstützte Feuerwehr bei Einsatz in Krems .

Das ging schief: Im strömenden Regen wollte ein Kremser Winzer in der Riede Kremsleithen am Vormittag des 27. Juli mit seinem Pkw einen Weingartenweg benützen. Er rutschte ab und kam in bedrohliche Schieflage. Die FF Krems kam zu Hilfe, die Bergung des Fahrzeugs war aber ein heikles Unterfangen.