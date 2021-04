Feuerwehr Krems rettete Audi vor "Tauchgang" .

Zu einer heiklen Fahrzeugbergung wurde die FF Krems am Morgen des 18. April nach Krems-Gneixendorf alarmiert. Um ein Haar wäre dort ein Audi in den Löschteich am nördlichen Ortsende gerollt. Die Hilfsaktion gelang jedoch perfekt.