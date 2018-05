Der Kaufmannschaft ist es völlig bewusst: Wenn am Freitag, 1. Juni, und Samstag, 2. Juni, Kremser Innenstadtbetriebe (derzeit machen rund 20 mit) ihren Kunden einen 50-Euro-Parkschein sowie eine Broschüre „Parken in Krems“ schenken, ist das nur ein „Zuckerl“. Aber man will „das Thema ein bisserl in die positive Richtung drehen“, wie Obmann Ulf Elser betont.

Idee kam aus Reihen der Kaufmannschaft

Denn es sei ein Faktum, dass man in Krems auch in der Innenstadt fast immer einen Parkplatz finde. Die Situation werde nur leider immer schlechtgeredet. Die „Idee aus den Köpfen einiger Unternehmer in der Landstraße“ (Vorstandsmitglied Michael Simon) sei als Startschuss zu weiteren Bemühungen zu sehen.

Auch Unternehmer Christian Ilkerl ist klar: „Der Betrag kann natürlich nur ein Anreiz sein.“ Welchen Kunden bzw. ab welchem Umsatz man die Scheine vergibt, sei zudem den einzelnen Unternehmen (durch Plakate in den Schaufenstern gekennzeichnet) überlassen.

„Wir wollen zeigen: Es ist gut möglich, nach Krems, auch in die Innenstadt, zu kommen, seine Kiste hier zu parken und die Stadt zu erleben.“Ulf Elser, Obmann der Kremser Kaufmannschaft

Dass die Aktion keine „Eintagsfliege“ sei, strich Simon hervor: „Manche Betriebe verschenken laufend Parkscheine!“

Elser, der anmerkte, dass manche Mitgliedsbetriebe das Thema „am liebsten gar nicht ansprechen“ würden, darf sich der Unterstützung der Stadt Krems für die Aktion sicher sein.

Die Stadträte Günter Herz und Helmut Mayer halten sie für eine gute Idee. „Die Stadt ist dankbar für die Initiative. Ich kann aus meiner Erfahrung, etwa im Vergleich mit Wien, sagen, dass wir auf hohem Niveau jammern.“ Verbesserungspotenziale gibt es noch beim (in Krems vielen zu komplizierten) Handyparken. Der Preis sei, wie auch Elser meint, „kein Thema“.