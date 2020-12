Reinhard Resch, SPÖ-Bürgermeister von Krems, zeigt sich enthusiastisch hinsichtlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes. „Für mich war das schon in der Kindheit das wichtigste Fest“, sagt der 65-Jährige auf NÖN-Anfrage. Mit „familiär“ und „kulinarisch anspruchsvoll“ ist das Weihnachtsfest im Hause Resch wohl gut beschrieben. Resch wird dabei stets vom Stadt- zum Küchenchef: „Ich war als Chefkoch immer für die Hauptspeisen zuständig.“ Die resch’sche Weihnachtskulinarik führt dabei vom ganzen, ausgelösten Truthahn, Poulard bis hin zur geschmorten Lammkeule. „Das waren immer Riesendinger“, gibt der Bürgermeister zu verstehen. Allerdings soll sich dies bald ändern. „Von meinen Kindern ernähren sich zwei vegan und ein weiteres vegetarisch. Vor einem Jahr hat nun auch meine Frau aufgehört, Fleisch zu essen. Daher freue ich mich 2021 auf unser erstes fleischloses Weihnachtsessen.“

Ausnahmsweise wieder daheim zu Weihnachten

Für die meisten „Normalbürger“ ist der Weihnachtsabend im Kreise der Familie Standard. Für zwei weitere befragte Kremser Promis ist genau das Gegenteil der Normalfall: Für das Magier-Paar Thommy Ten und Amélie van Tass gab es in den vergangenen Jahren statt familiärem Geschenke auspacken und Singen eher Scheinwerferlicht und Publikumsjubel. „Wir waren meistens nicht daheim, weil wir im November und Dezember immer unsere ,Christmas Tour‘ in den USA gespielt haben.“ Ten erinnert sich auch an einen Weihnachtsauftritt in Sydney bei über 30 Grad Celsius. Die Amerika-Tour findet nun online und das Weihnachtsfest zu Hause im sehr engen Kreis statt. „Wir freuen uns vor allem auf unsere selbst gekochten Weihnachtsleckereien. Auf Tour sind wir ja meist auf die Gastronomie angewiesen.“

Von Vorsicht geprägt wird das Weihnachtsfest bei der Höbenbacher Kabarettistin Katharina Grabner-Hayden sein. „Mein Sohn ist Intensivmediziner. Wir haben daher Einblicke in die fast unbeherrschbare Situation dort.“ Die gesamte Familie lasse sich im Vorfeld testen. Das traditionelle „Weihnachtsringelspiel“, also, dass nach dem 27. Dezember jeder jeden besucht, wird es nicht geben. Allerdings werde viel telefoniert, Briefe und Karten geschrieben.

Partys und Auftritte stehen während der Weihnachtsfeiertage normalerweise für den in Krems aufgewachsenen Ballermann-Star Lorenz Büffel auf dem Programm. Weil die Après-Ski-Saison aber genauso wie alle anderen Auftritte hinfällig sind, wird für den in Deutschland lebenden Stefan Scheichel, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, Weihnachten heuer ungewohnt ruhig. Traurig ist der frischgebackene Vater, dass die Silvesterfeier mit seiner Familie in Krems ausfällt. Mama und Papa Büffel haben ihr Enkelkind Leo noch gar nicht zu Gesicht bekommen.

Bis 22. Dezember bei den Skirennen in Italien im Einsatz war ORF-Mann Rainer Pariasek. Er stößt erst heute, am 23. Dezember, in Hollenburg zu seiner Familie. Den Heiligen Abend verbringt der 56-Jährige normalerweise mit der Großfamilie, heuer kommen nur die Schwiegereltern. Lange erholen kann sich Pariasek nicht. Am Stefanitag geht es für den Sportmoderator schon zu den nächsten Skirennen nach Bormio.