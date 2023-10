Grünes Licht für Hundezone in Krems

Die Stadt bekommt eine Hundefreilaufzone. Das ist nach einem mehrheitlichen Beschluss im Stadtsenat fix. Am Behördenhafen soll bis zum Frühjahr ein rund 2.000 Quadratmeter großes, eingezäuntes Areal für Vierbeiner und ihre Besitzer entstehen. Die Stadt nimmt dafür rund 78.000 Euro in die Hand. „Es war eine schwere Geschichte, ich war aber nicht zu faul, um das anzugehen“, freut sich ÖVP-Stadtrat Martin Sedelmaier nun endgültig grünes Licht geben zu können.

Entstehen soll ein 140 Meter langer und 16 Meter breiter Bereich mit zwei Lauben, ausreichend Begrünung und einem Trinkbrunnen, der auch vom Treppelweg bzw. Donauradweg aus zugänglich sein soll. „Wir schaffen damit für die Flaniermeile Nummer eins einen enormen Mehrwert und haben da auch noch Entwicklungspotenzial“, sagt Sedelmaier.

Kritik an der Standortwahl übt indes FPÖ-Stadtrat Martin Zöhrer. Er hätte ein Areal in der Mitterau bevorzugt. „Das wäre fast halb so billig gewesen und wir hätten dort eine natürliche Beschattung. Außerdem sind die Tiere am Behördenhafen dem Lärm der benachbarten B 3 ausgesetzt.“ Die Freiheitlichen hatten vor rund einem Jahr einen Dringlichkeitsantrag für die Schaffung der Hundezone im Gemeinderat erfolgreich durchgesetzt. Sedelmaier entgegnet, dass eine Hundezone „eine Wiese und kein Wald“ sein sollte. Eine mögliche Lärmproblematik sei durch ein veterinärliches Gutachten nicht erkannt worden. Zu den Kosten meint Sedelmaier, dass es wegen der Wasserzuleitung eine etwas teurere Angelegenheit sei als in der Mitterau, man hier aber von „Peanuts“ spreche.