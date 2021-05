Große Empörung hat eine boshafte Falle hervorgerufen, die am vergangenen Mittwoch auf einer der zwölf Mountainbikestrecken am Göttweiger Berg aufgeflogen ist. Ein Unbekannter hatte einen Weingartendraht zwischen zwei Bäumen gespannt, was nur bei genauem Hinsehen als lebensgefährliches Hindernis wahrgenommen werden kann:

Göttweig Lebensgefährliche Falle: Draht auf Biker-Strecke

Ihren Adleraugen zu verdanken haben es auch jene Mountainbiker, die den stramm gespannten Draht bei der Abfahrt als Erste bemerkten und so gerade noch bremsen konnten. Nur wenige Meter entfernt entdeckten die Sportler Hinweistafeln, die wohl vom selben Täter umgeschnitten und auf der Strecke verteilt worden waren.

Noch am selben Tag sperrte der Betreiber der Trail-Area, das Trailwerk Wachau, alle Strecken. Wie lange das Paradies für Mountainbiker noch geschlossen ist, sei noch nicht absehbar, meint Obmann Martin Samek, den der Vorfall „schockiert und ratlos gemacht“ hat. Unterkriegen wolle man sich davon jedenfalls nicht lassen.

Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit auf Hochtouren und hat laut dem Paudorfer mittlerweile auch die ersten Anhaltspunkte gefunden. Zudem sei in Abstimmung mit der Exekutive und dem Grundeigentümer, dem Stift Göttweig, beschlossen worden, Maßnahmen einzuführen, um gegen Vandalenakte und Fallensteller gewappnet zu sein. Ob es sich dabei um eine technische Überwachung oder verstärkte Kontrollen handelt, ließ Samek aus taktischen Gründen offen.

Unabhängig von der Perfidie, die den Vorfall auf den Hängen des Stiftbergs auszeichnet, stehen die Verantwortlichen des Trailwerks Wachau nach wie vor für Gespräche bereit, um etwaige Vorbehalte aus der Welt zu schaffen, betont Samek: „Wir sind jederzeit offen für konstruktive Kritik – viele Anregungen von Anrainern und anderen Interessensgruppen haben wir schon umgesetzt.“

In der Trail-Area Göttweig haben Mountainbiker aller Könnensstufen seit Herbst 2018 auf einem über 15 Kilometer langen Wegenetz optimale Voraussetzungen, ihrer Leidenschaft auf zwei Rädern nachzugehen. 9.000 Arbeitsstunden sind bis dato in das gemeinnützige Projekt geflossen.