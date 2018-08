Wer schnell ist, kann sich noch ein Ticket sichern. Die Show „Einfach zauberhaft“ mit den Weltmeistern der Mentalmagie Thommy Ten und Amélie van Tass, am Mittwoch, 8. August, und Donnerstag, 9. August, jeweils 20.15 Uhr, wird ein Open-Air-Spektakel der Sonderklasse.

Magische Nacht im Wolkenturm

Erst vor kurzem (die NÖN berichtete) konnte das sympathische Pärchen in Südkorea den Weltmeistertitel in Mentalmagie eindrucksvoll verteidigen. „Wir spielen in den USA täglich in Hallen vor 2.000 bis 10.000 Besuchern“, freut sich Thommy Ten über den großartigen Erfolg der „Clairvoyants“, wie sie sich dort nennen.

Nachdem er und Amélie im Vorjahr bereits open air eine magische Nacht in den Wolkenturm Grafenegg gezaubert hatten, werden sie so auch das Tour-Finale bestreiten. Von sechs Auftritten in Österreich finden zwei in der Nähe ihrer Heimat (Krems-Stein bzw. Hofstetten im Pielachtal) statt.

Die Gäste erwarten Top-Magie in einem Programm mit eigens komponierter Musik und eine atemberaubende Bühnenshow samt Feuerwerk.

Wer schnell ist, kann sich noch Karten für Grafenegg (ab 41,90 Euro) sichern: E-Mail an ticket@nxp.at, 02742/71400.