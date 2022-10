Krems: Rosenkranz-Ergebnis respektabel, VdB aber auch hier klar vorne

Als "Herzblutkremser" hatte Gattin Susanne ihren Walter bei der Abschlusskundgebung in Krems an der Donau bezeichnet. Doch um den Amtsinhaber Alexander van der Bellen (VdB) in eine Stichwahl zu zwingen, hätte es auch hier nicht gereicht.

"Heimvorteil" reichte nicht aus

Das vorläufige bundesweite Ergebnis (19.45 Uhr) - Van der Bellen: 54,6 Prozent, Rosenkranz: 18,9 - konnte der Kandidat in seiner Heimatstadt mit 26,4 und im Bezirk Krems mit 23,7 Prozent der Stimmen locker übertreffen. Den amtierenden Mann in der Hofburg in eine Stichwahl zu zwingen, wäre aber auch hier nicht möglich gewesen. Mit 53,4 in der Statutarstadt und 52,2 % im Landbezirk hätte dieser auch hier die Bestätigung im ersten Wahlgang erfahren.

Sieg in Sprengel Lerchenfeld

Abgesehen von einzelnen Highlights gab es für den blauen Spitzenmann daher wenig Grund zur Freude. Der demonstrativ zur Schau getragene Optimismus, in eine Stichwahl zu kommen, blieb unbelohnt. Im Heimatsprengel 12 (Pfarre St. Paul, Stadtteil Mitterau) kam der ehemalige Kremser Gemeinderat auf 34,7 Prozent (VdB: 46,3), im Stadtteil Lerchenfeld hatte er in einem Sprengel sogar mit 40,8 % (VdB: 38,0) die Nase vorn, und auch in Rehberg hatte Rosenkranz mit 36,1 % (VdB: 38,6) ein Erfolgserlebnis.

Wechselbad im Bezirk Krems

Im Bezirk Krems-Land erwiesen sich für den Präsidentschaftsanwärter die landwirtschaftlich geprägten Gemeinden St. Leonhard am Hornerwald (32,4 %), Weinzierl am Walde und Rastenfeld (jeweils 32,1 %) als Hochburgen. Eher "mager" - jeweils knapp über 15 Prozent - war die Stimmausbeute in Rossatz-Arnsdorf, Weißenkirchen in der Wachau und Stratzing.

VdB auch in Region klar vorne

Alexander van der Bellen hätte auch in der Stadt und im Bezirk die Wiederwahl auf Anhieb geschafft. Ebenso entfielen in 18 der 30 Gemeinden mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf ihn. In zwölf blieb er allerdings unter der 50-Prozent-Marke. Neben VdB und Rosenkranz rangierten die anderen Kandidaten wie erwartet unter "ferner liefen". Wobei auffällt, dass Bierpartei-Chef Dominik Wlazny in der Stadt mit 7,0 Prozent der Stimmen auf Platz drei landete, wogegen dies im Landbezirk mit 7,4 Prozent dem Krone-Kolumnisten Tassilo Wallentin gelang. Allerdings lag dort Wlazny mit 7,1 Prozent nur knapp hinter seinem Konkurrenten.

