Bei Pommes-Zubereitung Küche abgefackelt

Es war wenige Minuten nach Mitternacht, als der Notruf in der Bezirksleitzentrale der Feuerwehr eintraf: „Küchenbrand in der Ringstraße!“ Rund 40 Helfer der Hauptwache und der Feuerwache Egelsee rückten mit sieben Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, aus. Gemeinsam mit kurz davor eingetroffenen Rotkreuz-Teams - Notärztin und Sanitäter - erwartete der Wohnungsmieter, ein 25-jähriger Afghane, die Silberhelme.

Fettbrand löste den Einsatz aus

Wie sich später herausstellen sollte, hatte er sich in einer Pfanne mit Öl Pommes frites zubereiten wollen. Die Pfanne hatte er am eingeschalteten Ofen stehen lassen und war in ein anderes Zimmer zum Fernsehen gegangen. Wenig später stand die Küche in Flammen, der Brand nahm seinen Lauf. Während die Rettungskräfte an Ort und Stelle in Bereitschaft blieben, bauten die Feuerwehrmitglieder eine Löschwasserversorgung auf und gingen mit Atemschutz in die Brandwohnung. Die Ringstraße wurde von der Polizei für den Verkehr gesperrt, um einen sicheren Bewegungsraum für die Einsatzkräfte zu schaffen.

Wohnung von Leiter aus belüftet

Der in der Wohnung eingesetzte Atemschutztrupp konnte rasch den Brandherd in der Küche lokalisieren und „Brand aus“ zum Einsatzleiter rückmelden. Um den Rauch aus der Wohnung zu bekommen wurde mit einen elektrischen Belüftungsgerät die Brandwohnung von der Drehleiter aus über das Stiegenhaus belüftet. Danach konnte dem Verursacher des Einsatzes - er blieb zum Glück unverletzt - die Wohnung wieder übergeben werden. Der von den Einsatzkräften verständigte Energieversorger nahm die von den Feuerwehrkräften geschlossene Gasleitung wieder in Betrieb. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

