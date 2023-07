„Zeitpolster“: Schon 26 Ehrenamtliche in Kremser Gruppe

Diesen Sommer feiert das Sozialunternehmen „Zeitpolster“ bereits sein fünfjähriges Jubiläum und freut sich über die ersten 1.000 Helfer. Es ist weiterhin auf der Suche nach neuen Helfenden, um Menschen mit Betreuungsbedarf zu unterstützen. Auch neue Betreuungsanfragen werden nach wie vor angenommen.

26 Helfer in Krems sehr gefragt

„Wir sind bereits im fünften Jahr und wachsen über die Grenzen hinaus“, freut sich Zeitpolster Gründer Gernot Jochum-Müller. „Zeitpolster ist besonders interessant für Menschen, die sich gerne sozial engagieren und gleichzeitig für ihre eigene Zukunft vorsorgen möchten.“ In Niederösterreich gibt es aktuell schon acht Gruppen, weitere sind im Entstehen. Die Gruppe in Krems ist seit Juni 2021 aktiv. Aktuell sind hier fast alle der 26 Helfenden im Einsatz. Die Nachfrage an Betreuungsleistungen ist jedoch groß und deshalb würde sich das Team Krems über neue Helfer freuen.

Geleistete Stunden werden angespart

Zeitpolster ist ein Sozialunternehmen, das 2018 in Vorarlberg gegründet wurde und mittlerweile in sieben österreichischen Bundesländern und im benachbarten Liechtenstein im Einsatz ist. Zeitpolster dient als wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Betreuungseinrichtungen, da sich über die letzten Jahrzehnte hinweg vieles verändert hat – insbesondere im Bereich der Pflege und Betreuung. Das Besondere an dem Zeitpolster-Modell ist, dass alle Mitglieder ihre geleisteten Stunden für später ansparen, um diese dann bei eigenem Bedarf einzulösen.

Jeder hilft im Rahmen seiner Talente

Von Begleitung zu Arztterminen, über Botengänge, Hilfe in Haushalt und Garten, dem Gestalten gemeinsamer Freizeitaktivitäten, bis hin zur Kinderbetreuung, leisten die Zeitpolster-Betreuer Hilfe, die den Alltag erleichtert. Dabei entscheiden sie selbst, in welcher Form und zeitlichem Ausmaß sie ihre Hilfe anbieten möchten - je nach ihrem eigenen Können und Wollen. Durch den Einsatz unterstützen Zeitpolster-Helfer andere und sorgen so gleichzeitig für später vor, denn alle geleisteten Stunden werden auf ihr Zeitkonto gutgeschrieben.

Wer mit dem Kremser Team Kontakt aufnehmen möchte, kann dies telefonisch unter 0664/88720759 oder per Mail an team.krems@zeitpolster.com tun.