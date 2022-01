Rotes Kreuz Gföhl: 18.900 Stunden geleistet

Die Rotkreuz-Ortsstelle Gföhl blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2021 zurück, das die Mannschaft vor Ort mit überdurchschnittlichem ehrenamtlichen Einsatz meisterte.

Im vergangenen Jahr absolvierte das Team der Ortsstelle in Gföhl rund 2.500 Einsätze und legte dabei eine Strecke von circa 125.000 Kilometern zurück, was mehr als drei Erdumrundungen entspricht. Um den Betrieb zu gewährleisten, wurden vom Gföhler Sanitäterteam 18.900 ehrenamtliche Dienststunden geleistet.

Pandemie strapaziert Team, Bezirksstelle half aus

Die fordernde Situation mit der Corona-Pandemie hinterlässt aber auch bei der Mannschaft Spuren: Obwohl sich derzeit fünf Rettungssanitäter in Ausbildung befinden, ist die personelle Situation der Ortsstelle mehr denn je angespannt. So gelang es 2021 nicht mehr, den gesamten Betrieb rund um die Uhr mit ehrenamtlichen Sanitätern zu stemmen – vonseiten der Bezirksstelle Krems musste für 450 Stunden Personal bereitgestellt werden. Ausgeholfen haben hauptberufliche Sanitäter, Zivildiener oder Personen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvierten. Im NÖ-Vergleich ist die ehrenamtliche Besetzung in Gföhl trotz allem überdurchschnittlich.

Terror und Amok als neue Gefahrenszenarien

Um auch für mögliche Terror- beziehungsweise Amokattacken gerüstet zu sein, absolvierte die gesamte Mannschaft der Ortsstelle neben den Grundfortbildungen noch zusätzlich eine vertiefende Schulung für diese neuen Gefahrenszenarien.

Der Landesverband des Roten Kreuzes stattete niederösterreichweit alle Rettungsfahrzeuge mit dem gleichen und neuesten Defibrillator aus. So hat auch die Ortsstelle Gföhl mit dem Jahreswechsel für die beiden stationierten Fahrzeuge je einen neuen Defi „LIFEPAK CR2“ erhalten. Das Gerät ist zwei Kilogramm schwer, entspricht dem neuesten Stand der Technik und verfügt sogar über einen eigenen Kindermodus. Mit einer vollen Batterieladung können bis zu 166 Schocks abgegeben werden. Trotz des noch jungen Jahres musste der Defi bereits drei Mal eingesetzt werden.

Im Jahr 2022 feiert die Rotkreuz-Ortsstelle Gföhl ihr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses „runden Geburtstages“ wird im Laufe des Jahres ein Jubiläumsheuriger geplant.

