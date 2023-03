Eggendorfer Benefizaktion: 4.000 Euro für Dorfkapelle

Eine etwas andere Spendenaktion organisierten einige engagierte Eggendorfer Familien: Die Ehrenamtlichen rund um Initiator und Winzer Karl Erber luden zum großen Grillhendlessen, um Spenden für die Sanierung der Dorfkapelle zu sammeln.

Ziel: Neue Fassade, neues Dach

Erber hatte die Idee geboren, weil ihm die Kapelle ein großes Anliegen ist. Ziel der geselligkeitsfördernden Aktion: Die Dorfgemeinschaft will die Außenhülle der Eggendorfer Kapelle in Stand setzen. Die Fassade soll neu gestaltet und am Dach ein Loch repariert werden. Mitorganisatorin Claudia Monihart bilanziert: „Die Spendenfreude war überwältigend. Aus allen Ortsteilen Paudorfs sind Leute gekommen, um sich Henderl abzuholen. Wir haben mehr als 300 Portionen verkauft.“

Dorfgemeinschaft wird mitarbeiten

Auch Wein und Getränke haben die Eggendorfer an die Wartenden ausgeschenkt und dadurch noch mehr Spenden gesammelt. Insgesamt konnte die Dorfgemeinschaft rund 4.000 Euro für den guten Zweck lukrieren. Die Dorfkapelle wurde von der Gemeinde bereits im Vorjahr innen revitalisiert. Die Außengestaltung und die Neugestaltung des Platzes nebenbei beim Kriegerdenkmal möchte die Dorfgemeinschaft mit Firmen und in Eigenleistung in die Hand nehmen.

