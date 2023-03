Krems: Rotes Kreuz voll in Schulalltag integriert

Schulen und Rotkreuz-Gruppen erhielten den in sechs Kategorien vergebenen Henry Award im Rahmen der Landeskonferenz des JRK NÖ verliehen. Er würdigt außerordentliche Maßnahmen zur humanitären Werteerziehung und holt die dahinter stehenden Aktivisten vor den Vorhang.

JRK-Arbeit ist Teil des Schulalltags

In der Kategorie Allgemeinbildende Höhere Schulen (AHS) ging der Henry dieses Jahr an das BRG Ringstraße in Krems. Iris Schreferl, die überaus aktive Jugendrotkreuz-Beauftragte der Schule, beeindruckte mit der Präsentation der zahlreichen Aktionen im Laufe eines Schuljahres. Mit dem Projekt „Sozial wachsen - niemals allein“ gab es einen Überblick über Aktivitäten, die so zahlreich sind, dass kein Monat ohne einen Rotkreuz-Schwerpunkt vergeht. Ein Beispiel: 30 Klassen sammelten unter Schreferls Leitung Spenden, damit finanziell benachteiligte Schüler an außerschulischen Projekten teilnehmen können.

Rotes Kreuz oft an Schule zu Gast

Insbesondere das JRK-Oberstufenkomitee versucht mit verschiedensten Aktionen zum Mitmachen, zum Mitdenken und zum Spenden zu animieren, damit das Vorhaben gelingt. Immer wieder ist aber auch das Kremser Rote Kreuz an der Schule zu Gast, um sich zum Beispiel mit einem Rettungswagen zu präsentieren. Und häufig gehen, wie Schreferl betonte, Aktionen auch von Schülern aus, die sich Gedanken machen, wie sie helfen könnten. Zuletzt gab es wieder die große Info-Tour der „Young Carers“ (Pflegende Kinder) durch die Unterstufen-Klassen. Auf der Schul-Homepage www.brgkrems.ac.at gibt es ausführliche Informationen über das Rote Kreuz und das Jugendrotkreuz.

Viele Beteiligte an den Aktionen

Da von der Jury Projekte ausgesucht wurden, die längerfristig konzipiert sind und an deren Verwirklichung möglichst viele Kinder und Jugendliche sowie Lehrer bzw. Betreuungspersonen mitwirken, passten die Aktivitäten am BRG Ringstraße optimal ins Bild. Erste Gratulanten der Schul-Delegation mit Direktorin Elisabeth Buchinger-Glaser, den Lehrerinnen Iris Schreferl und Nikola Stiglitz waren Bildungsdirektor Karl Fritthum, Schulqualitätsmanager Fritz Laschober und Rotkreuz-Vizepräsident Hans Ebner. Überreicht wurde der Preis von JRKNÖ-Abteilungsleiterin Ulrike Hanka und der stellvertretenden Landesleiterin Sylvia Graser.

Zahlreiche Gratulanten für Preisträger aus Krems: RK-Vizepräsident Hans Ebner, Schulqualitätsmanager Fritz Laschober, Sylvia Graser (JRKNÖ), Bildungsdirektor Karl Fritthum, die Schüler Jonathan Somera und Linda Kagerer, JRK-Beauftragte Iris Schreferl, Direktorin Elisabeth Buchinger-Glaser, AHS-JRK-Bundesreferent Johannes Hiller, Lehrerin Nikola Stiglitz und Ulrike Hanka (JRLNÖ, von links) Foto: Martin Kalchhauser

