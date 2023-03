Justizanstalt Stein: Personal fehlt und Pensionswelle rollt

Dessen Obfrau, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die in Krems lebt, erhöhte nun den Druck auf Justizministerin Alma Zadic mit einem offenen Brief. Die 49-Jährige berichtet darin von „großer Unzufriedenheit“ innerhalb der Belegschaft und einer „Pensionierungswelle“, die der Justizwache bevorstünde. Alleine in Stein würden sich demnächst zwischen 20 und 25 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschieden. „Die bereits über einen langen Zeitraum herrschende Belastung führte zuletzt auch zu Austritten in Richtung Privatwirtschaft, was die Personalproblematik noch zusätzlich verschärft“, so Teschl-Hofmeister.

Ohne Beschäftigung: Nur 10 von 28 Betrieben geöffnet

Am konkreten Beispiel Stein schlage sich dieser Umstand in der Schließung von Werkstätten nieder. In Österreichs größter Strafvollzugsanstalt gibt es 28 Betriebe, in denen große Teile der rund 700 Insassen einer Beschäftigung nachgehen. Sie sind auf fünf Berufsgruppen aufgeteilt. Dazu gehören unter anderem eine Bäckerei und eine Tischlerei, aber auch eine Einrichtung für Ergotherapie. Im Durchschnitt seien pro Tag gegenwärtig nur rund zehn Betriebe geöffnet, heißt es aus Stein. Das Justizministerium teilt dazu mit: „Eine Zahl der aktuell geschlossenen Werkstätten kann nicht genannt werden, da dies tagesaktuell unterschiedlich ist. Bei der Schließung der Betriebe wird auf die jeweilige Auftragslage Rücksicht genommen, es sind nie alle Betriebe gleichzeitig geschlossen.“ Die Arbeit in den Werkstätten sei jedenfalls „für eine geregelte Tagesstruktur der Insassen wichtig.“

„Besetzungsgrad“: Stein ist fast voll

Wie viele neue Leute braucht es am „Felsen“, wie die Justizanstalt Stein auch genannt wird? Aktuell versehen rund 300 Beamte Dienst in der Heimat von Schwerverbrechern aus dem In- und Ausland. Laut Ministerium liege der Besetzungsgrad in Stein mit Stand Februar 2023 bei 93,75 Prozent. „Es laufen derzeit Ausschreibungen für die Aufnahme in den Justizwachedienst, insbesondere auch für die Justizanstalt Stein“, heißt es gegenüber der NÖN. Der Fokus der Strafvollzugsverwaltung liege derzeit auf „zielgruppenorientieren Recruiting-Maßnahmen“, um das Berufsbild des Justizwachebeamten zu attraktivieren. Auch die Justizanstalt Stein setze regionale Maßnahmen. Allerdings: „Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation am Arbeitsmarkt ist nicht nur die Strafvollzugsverwaltung mit Schwierigkeiten bei der Rekrutierung geeigneter Bewerber konfrontiert“, teilt das Ministerium mit.

Teschl-Hofmeister fordert deswegen in ihrem Schreiben an Justizministerin Zadic eine „gesamtheitliche Lösung“ und kritisiert in diesem Zusammenhang, dass es bislang zu „keinem gemeinsamen Gesprächstermin“ gekommen sei.

