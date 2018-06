Die Entscheidung fiel am 5. Juni: Ab Juli wird Herbert Eibensteiner (54) den Vorstandsvorsitz der voestalpine übernehmen und damit einem Konzern mit weltweit rund 50.000 Mitarbeitern, Niederlassungen in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten und 11,3 Milliarden Umsatz vorstehen.

Neuer Konzernchef leitete 14 Jahre Krems

Der gebürtige Linzer bringt bei seinem Start Erfahrung aus Krems ein. Hier war der Absolvent des Maschinenbau- und Betriebswissenschaftsstudiums (TU Wien), der 1989 in den Konzern eintrat, von 2000 bis 2014 Chef. Als Leiter der voestalpine Steel Division setzte Eibensteiner aber auch an deren Hauptsitz in Linz Impulse.

Seit 2014 wurde dort mehr als eine Milliarde Euro investiert. Der designierte Nachfolger des derzeitigen Vorsitzenden Wolfgang Eder ist zudem einer der Vizepräsidenten des europäischen Stahlverbandes Eurofer.

Schon der zweite Kremser an der Spitze

Eibensteiner, der in Linz wohnt, verheiratet und Vater von vier Kindern ist, ist damit in der Geschichte schon der zweite Konzern-Chef, der aus Krems an die Spitze avanciert.

Herbert Koller, ein Kremser, der die damalige VÖEST-Alpine von 1961 bis 1977 leitete, war sogar ein gebürtiger Kremser und ebenfalls vor seiner Zeit als Chef in Linz in Krems als Leiter der hiesigen Niederlassung tätig.

Im Zuge der Bilanzpressekonferenz in Wien wurde nicht nur für den Gesamtkonzern (der seit 1995 an der Wiener Börse notiert) ein hervorragendes Ergebnis bekannt gegeben. Auch die Entwicklung im Kremser Werk ist höchst erfreulich. Im Geschäftsjahr 2017/18 haben die voestalpine Krems, voestalpine Finaltechnik und voestalpine Profilform mit 883 Mitarbeitern einen Umsatz von 316 Millionen Euro erwirtschaftet.

Krems ist der Hauptsitz der Metal Forming Division, dem Kompetenzzentrum für hochentwickelte Profil-, Rohr- und Präzisionsbandstahlprodukte. Die ebenfalls hier befindliche FInaltechnik GmbH hat sich auf anspruchsvolle Hochregal-Technik spezialisiert.

In Krems wurden bereits mehr als 1.000 Lehrlinge ausgebildet.