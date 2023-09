Gastronomie als Sündenbock?

In der lebhaften Kulinarikszene von Krems ist die Schwarze Kuchl ein traditionsreicher Name. Als erfahrener Gastronom und Wirtesprecher der Stadt hat Andreas Macher in den letzten Jahren den Wandel in der Gastronomiebranche hautnah miterlebt.

Angesichts der aktuellen Überlegungen, die Pflicht zur Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln auch auf die Gastronomie auszuweiten, versteht der Wirt die Welt nicht mehr: „Wieso müssen gerade Fleisch, Eier und Milch gekennzeichnet werden? Und sollte dies auf andere Lebensmittel ausgedehnt werden, gleicht die Speisekarte bald einem Geschichtsbuch!“ Ob auch der Gast damit zufrieden ist, darüber ist sich Macher nicht so sicher.

Der Kremser Gastronom betont, dass seine Küche bereits heute transparent bezüglich der Herkunft etwa des Fleisches ist. Regelmäßig wird die Schwarze Kuchl im Rahmen eines freiwilligen Qualitäts- und Herkunftssicherungssystems von der AMA kontrolliert. „An unseren Einkäufen würde sich durch eine solche Pflicht nichts ändern.“

In den letzten Jahren hat die Gastronomie vermehrt das Gefühl, im Fadenkreuz der Regulierung zu stehen. „Warum wird ständig auf die Gastronomie geschossen? Es kommt eine Regelung nach der anderen“, kritisiert Andreas Macher. „Was hat das für einen Sinn? Stellen Sie sich vor, man würde diese Herkunftskennzeichnungspflicht auch für Supermärkte fordern!“

Macher ist überzeugt: „Die Konsumenten sind mittlerweile so weit, zu erkennen, wo sie wirklich gute Produkte bekommen.“