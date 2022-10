"Herzblutkremser" Rosenkranz lud zu Erdäpfeln und Sturm

Nach dem offiziellen Wahlkampf-Finale der FPÖ am Freitag am Viktor-Adler-Markt in Wien gab es am Samstagvormittag am Kremser Dreifaltigkeitsplatz einen weiteren Schlusspunkt.

Erdäpfel, Sturm und Maroni

Die FPÖ lud ihre Anhänger und Sympathisanten zu Erdäpfeln und Sturm sowie Maroni - laut Familie Rosenkranz "das Beste aus beiden Welten". Das war eine Anspielung darauf, dass die Kremser Stadträtin Susanne Rosenkranz aus der Steiermark stammt und man dort Maroni zum Sturm verputzt, während im Weinland die Erdäpfel die typische Speise sind. Für den Rosenkranz-Event war auf dem zentralen Platz in Krems eine Bühne errichtet worden, auf der die New Orleans Dixieland Band Wolfgang Friedrichs aufspielte.

Kremser aus Begeisterung

Vor dem Schriftzug "Handeln im Auftrag des Volkes statt der Eliten & Mächtigen" betrat Rosenkranz' Gattin Susanne als Rednerin die Bühne. Die als "Powerfrau" angekündigte Politikerin zog über die Kremser Stadtpolitik Bilanz. Am 4. September war die Mandatszahl gehalten und ein zweites Stadtratsmandat erobert worden: "Das war das beste Ergebnis, das wir in dieser Stadt je hatten!" Ihren Mann empfahl sie den Wählern als "Herzblutkremser". Als "Beute-Steirerin" habe sie immer bewundert, wie sehr er jedes Mal, wenn sie gemeinsam von Wien nach Krems gekommen seien, aufgelebt habe.

"Erste Wahl" für "First Lady"

"Er wird ein großartiger Bundespräsident sein", versprach die von der Moderatorin schon als "künftige First Lady" angekündigte Kremserin. Die ruhige Art, Intellekt und umfangreiches Wissen seien ebenso Stärken ihres Mannes wie seine konstruktive Art. Fast pathetisch schloss die Stadträtin ihre Wahlkampf-Rede mit dem Satz: "Walter, du warst vor vielen Jahren meine erste Wahl - und du wirst es auch morgen sein."

"Komödianten als Kandidaten"

Als gutes Omen bezeichnete FPÖ-Landeschef Udo Landbauer den strahlend blauen Himmel bei der Wahlkampfveranstaltung in Krems. Er zeigte sich optimistisch für die Wahl und überzeugt, dass es eine Stichwahl geben werde. "Eine Reihe von Komödianten fühlen sich dieses Mal berufen, dieses wichtige Amt im Staat zu übernehmen", zog der FPÖ-Mann wie erwartet gegen alle Mitkandidaten vom Leder - vom Schuhfabrikanten aus dem linkslinken Lager über einen ahnungslosen Bierparteichef oder einen Schnösel, der nur durch seine Zeitungskolumne bekannt sei.

Präsident als senil bezeichnet

Das wahre Problem aber, so Landbauer weiter, sei der amtierende Präsident, den er in seiner Abrechnung ebenfalls als "linkslinken Kandidaten" und einen "Vertreter des Systems" bezeichnete. Untergriffe inklusive: Dieser sei "präpotent", "senil" und "nicht mehr amtsfähig". Ebenfalls nicht fehlen durften Angriffe auf ÖVP und Grüne. Es sei eine Schande, dass weder SPÖ noch ÖVP einen Kandidaten aufzustellen imstande gewesen seien und sogar das Amt überhaupt in Frage stellten, wie dies zuletzt Tirols designierter ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle getan habe.

"Sonne lässt den Wein reifen!"

Auch Walter Rosenkranz nahm als Abschluss-Redner auf das Kaiserwetter Bezug. "Ich habe versprochen, wo ich hinkomme, wird es einen blauen Himmel geben!", meinte dieser unter dem Applaus seiner Anhänger. "Für uns in Krems ist das besonders wichtig, denn wir wissen: Jeder Sonnenstrahl lässt den Wein weiter reifen!" Der Kremser Jurist empfahl sich für den Sonntag als die beste Wahl und kritisierte ebenfalls, dass einige politische Kräfte das Amt in Frage gestellt hätten.

Optimismus für eine Stichwahl

Bezug nehmend auf den Vorschlag der Kurier-Chefredakteurin Martina Salomons, man solle bei der Wiederwahl eines amtierenden Kandidaten auf eine Wahl verzichten und diesen von der Nationalversammlung bestätigen lassen, reagierte Rosenkranz erbost: "Die Wahl des Bundespräsidenten ist seit 1918 eine Volkswahl. Er ist der einzige vom Volk direkt gewählte Vertreter - und das soll auch künftig so bleiben!" Einmal mehr zeigte sich der FPÖ-Kandidat überzeugt, dass es am 6. November einen Stichwahl zwischen Alexander van der Bellen und ihm geben werde.

