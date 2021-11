Ausbau der Tullnerfelder Bahn: Die Planung beginnt

Der Ministerrat beschloss in der Vorwoche den neuen ÖBB-Rahmenplan für die Jahre 2022 bis 2027.

In dem 18,2-Milliarden-Euro-Paket enthalten ist nun auch ein Projekt, das die Gemeinderäte von St. Pölten, Krems und Herzogenburg zuletzt mit eigenen Resolutionen eingefordert hatten, nämlich der zweigleisige Ausbau der Tullnerfelder Bahn zwischen St. Pölten und Herzogenburg. Der Rahmenplan sieht nun zumindest die Planung für diesen Ausbau vor, der die Voraussetzung für einen dichteren Takt ist. Vorgesehen ist aber auch eine leistungsfähigere (und damit schnellere) Anbindung von Krems an St. Pölten – und damit an die Westbahnstrecke.

„Mit dieser wichtigen Maßnahme für den Zentralraum wird einer langjährigen Forderung der Region Rechnung getragen“, verkünden die ÖBB. Mit den Planungen werde umgehend begonnen, versichert man im Infrastrukturministerium auf Anfrage der NÖN: „Erste Vorarbeiten werden die ÖBB rasch umsetzen.“ Seien diese abgeschlossen, könne man die Ausbauschritte dann auch zeitlich festlegen.

Im Zentralraum bis 2027 umgesetzt werden sollen auch die folgenden Projekte, die bereits im Vorjahr im ÖBB-Rahmenplan verankert wurden:

Die Elektrifizierung der Bahnstrecken zwischen Herzogenburg und Krems sowie zwischen St.Pölten und Hainfeld/Freiland (Traisentalbahn).

Die Planung des zweigleisigen Ausbaus der Tullnerfelder Bahn zwischen Tulln und Tullnerfeld .

Der Umbau der Bahnhöfe Unterpurkersdorf , Purkersdorf-Zentrum und Tullnerbach-Pressbaum.