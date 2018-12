Mitte November hatte Tina Aigner, Besitzerin des kleinen Sportartikelladens Sportivatex in der Göglstraße, zwei Pakete in ihrem Geschäft erwartet. Geliefert hat der deutsche Zulieferer DPD dann aber nur eines. Ein zweites Paket, gefüllt mit Winterjacken, Fleecepullis und Gilets im Wert von mehreren hundert Euro, war kurzzeitig wie vom Erdboden verschluckt, bis Aigner bei DPD urgierte und der Kurierdienst mitteilte, dass es irrtümlicherweise an einen falschen Empfänger geliefert wurde. „Ein Fahrer hat mir gesagt, dass es bei Sport 2000 im Gewerbepark gelandet ist“, so Aigner.

Wolfgang Hadrbolec, Sport-2000: DPD stützt seine Behauptung nicht. | Lechner

Dorthin schickte die Geschäftsfrau prompt eine Mail, mit der Aufforderung, das Paket zurückzugeben. Antwort erhielt sie darauf aber keine. Aigner vermutet persönliche Animositäten dahinter: „Ich habe früher für den Inhaber Wolfgang Hadrbolec gearbeitet. Die Trennung war nicht gerade im Guten. Ich hätte mir trotzdem mehr Ehrlichkeit von ihm erwartet.“

Hadrbolec selbst dementiert auf Nachfrage der NÖN, das Paket in seinem Geschäft angenommen zu haben: „Das ist eine Unterstellung sondergleichen. Ich habe es nicht nötig, von ihr etwas zu nehmen.“

Wie DPD jetzt aber mitteilt, sei das Paket sehr wohl in der Sport-2000-Filiale in der Gewerbeparkstraße 7 übernommen worden, und das schon am 15. November. Am 4. Dezember sei es von dort auch wieder abgeholt und seiner rechtmäßigen Besitzerin übergeben worden.