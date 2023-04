Polit-Streit um Funcourt für Stadtteil Krems-Gneixendorf

Einen Dringlichkeitsantrag zum Thema „Vorbereitung zur Errichtung eines Funcourts im Stadtteil Gneixendorf” brachte Amelie Muthsam (SPÖ), zugleich NÖ Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend, bei der Aprilsitzung des Kremser Gemeinderates ein.

Baldige Errichtung ist oberstes Ziel

Bereits in der Vergangenheit wurde der Wunsch nach einem Funcourt im Stadtteil Gneixendorf mehrfach geäußert. Neben den Jugendlichen selbst, hatten sich auch die Vereine und die mobile Jugendarbeit dafür ausgesprochen. Der Bau einer solchen Anlage würde den Jugendlichen eine attraktive Möglichkeit, ihre Freizeit aktiv und sportlich zu gestalten, bieten und gleichzeitig würde damit ein wichtiger Treffpunkt für den sozialen Austausch unter jungen Menschen geschaffen werden. „Eine baldige Errichtung wäre jedenfalls ein wichtiger Beitrag zur Jugendarbeit und zur sportlichen Entwicklung der Stadt Krems“, so Amelie Muthsam. Dringlichkeit sei gegeben, weil das Projekt bereits im Herbst bei den Budgetverhandlungen für 2024 berücksichtigt werden müsse.

Alle Parteien außer FPÖ für Antrag

Der letztendlich von allen Parteien mit Ausnahme der FPÖ beschlossene Antrag lautete: „Vorbehaltlich einer positiven Bedarfsprüfung wird der Bürgermeister angehalten, das Liegenschaftsamt mit der Suche nach einem geeigneten Grundstück zur Errichtung eines Funcourts im Stadtteil Gneixendorf zu beauftragen.“ Kritik kam in der Debatte - laut Aussendung der SPÖ „seltsamerweise“ von der ÖVP, die sowohl das Liegenschafts- als auch das Sportressort in der Stadt innehat. Vor allem Säumigkeit des für die Liegenschaften der Stadt zuständigen ÖVP-Stadtrates Martin Sedelmaier wird angeprangert.

Säumigkeit Sedelmaiers angeprangert

„Offenbar in völliger Verkennung der Kompetenzen in der Stadtregierung hat Stadtrat Sedelmaier versucht, hier den Bürgermeister schuldig werden zu lassen, obwohl die Säumigkeit eindeutig in seinem Ressort zu finden ist“, ärgern sich die SPÖ-Mandatare. Einen Seitenhieb auf die blaue Fraktion darf ebenfalls nicht fehlen: „Dass die FPÖ erneut gegen die Anliegen der Kremser Jugend stimmt, verwundert kaum noch. Zu genau erinnern sich noch alle an die Debatte um das mittlerweile seit einem Jahr erfolgreich in Betrieb befindliche Jugendkulturzentrum in der Mitterau, gegen das FPÖ und ÖVP massiv Stimmung gemacht haben.“

Für ÖVP ist die Forderung in alter Hut

Süffisant fällt die Antwort der ÖVP - ebenfalls per Aussendung - aus. Schon vor mehr als einem Jahr habe man aufgezeigt, dass ein Angebot für die Jugend „im stark wachsenden Stadtteil“ fehle und viele Familien schon nach Stratzing ausweichen. Doch anstatt zu handeln habe Bürgermeister Resch die langjährige Forderung der Bevölkerung lediglich in seine Wahlbroschüre für die Gemeinderatswahl 2022 aufgenommen. „Kurios“ sei, dass nun die SPÖ-Jugendgemeinderätin Muthsam den eigenen Bürgermeister auffordere „das Wahlversprechen endlich einzulösen“.

„Planungen werden umgehend beginnen

Vor allem, dass die Sache gleich an die für Liegenschaften (Martin Sedelmaier) und Sport (Bernadette Laister) zuständigen Stadträte delegiere, sei ebenso kurios. Sedelmaier in der Gegenoffensive: „Die SPÖ hat offensichtlich erkannt, dass die Volkspartei Krems die Umsetzer (sic!) für die Kremser sind. Das Projekt ist bei uns in guten Händen.“ Auch Laister freut sich, dass die Volkspartei mit dem Projekt betraut wurde. „Krems muss in mehreren Stadtteilen einiges aufholen, wenn es um das Angebot an Sport- oder Spielplätzen sowie Funcourts geht. Wir starten in einem ersten Schritt umgehend mit den Planungen für Gneixendorf, damit im Herbst ein Budget für die Umsetzung 2024 fixiert werden kann.“

„Dürftige Situation seit Jahren bekannt!“

Fehlende Spielgeräte oder verrostete Fußballtore laden nicht zur aktiven Freizeitbetätigung ein. Die ramponierte Wiese birgt überdies eine erhöhte Verletzungsgefahr. „Die dürftige Situation ist seit Jahren bekannt, der Wunsch nach altersgerechten Spiel- und Sportgelegenheiten in Gneixendorf ist der Stadtführung ebenso lange bekannt. Aber es passierte nichts. Jetzt wollen wir gemeinsam mit den Gneixendorfern ein attraktives Areal gestalten“, so Gemeinderätin und ÖVP-Ortsparteiobfrau Christa Eberl.

