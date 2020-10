„Rauch aus dem Fenster des Nachbarhauses“ meldete ein Anrufer gegen 17.20 Uhr telefonisch in der Feuerwehr-Zentrale Krems.

Großeinsatz für Feuerwehr

Da es sich beim Objekt in der Missongasse 32 um ein rund zehnstöckiges Hochhaus handelt, war ein Großalarm angesagt. 45 Helfer der FF Krems - Hauptwache und Feuerwache Gneixendorf - rückten mit mehreren Tanklöschfahrzeugen und der Drehleiter zum Notfallort in der Mitterau aus. Am Ziel angekommen, stellte sich die Situation als dramatisch dar, weil ein Nachbar mitteilte, dass sich eine 84-jährige Pensionistin in der Wohnung befinde.

Tür gewaltsam geöffnet

Rasch wurde eine Löschleitung in den dritten Stock gelegt. Nachdem ein erster Versuch, sich Zutritt zur Wohnung im dritten Stock zu verschaffen, an der Sicherheitstür scheiterte, musste der Atemschutztrupp mit Entschlossenheit vorgehen. Dabei wurde sogar der Türstock aus der Verankerung gedrückt. Doch die Helfer kamen keine Minute zu früh. Denn die gesuchte Person lag regungslos am Boden der verrauchten Räumlichkeiten.

Patientin landete im Spital

Sie wurde unverzüglich an Ort und Stelle erstversorgt und von den Silberhelmen rasch aus dem Gebäude ins Freie gebracht. Dort übernahmen Sanitäter und Notarzt des Roten Kreuzes Krems die weitere Versorgung der Bewusstlosen. Die Frau wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Kremser Universitätsklinikum eingeliefert. Wären die Hilfskräfte wenige Minuten später gekommen, hätte der Zwischenfall für sie wohl tödlich geendet.

Essen am Herd brannte

Als Ursache des Brandes stellte sich am Herd angebranntes Essen heraus. Die nach Aussagen von Nachbarn auch an Demenz leidende Frau dürfte jedoch nicht einfach darauf vergessen haben, sondern während des Kochens plötzlich ohnmächtig geworden sein. Vermutlich aus diesem Grund war das Geschehen ihrer Kontrolle entglitten.

