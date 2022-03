UHK Krems: Rot-gelbe Herzen für blau-gelbe Ukrainer

Als Lilla Horvath, Lebensgefährtin des UHK-Defensivspezialisten Gabor Hàjdu, mit der Idee kam, ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, war er dafür sofort Feuer und Flamme und die Aktion „Rot-Gelb für Blau-Gelb“, war geboren. Dazu Thomas Aschauer, einer der Mitorganisatoren: „Mit dem Geld werden in Absprache mit Organisationen in Ungarn, dringend benötigte Dinge gekauft und dann am Bahnhof in Budapest verteilt.“

