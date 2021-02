Viele internationale Studien beschäftigen sich aktuell mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Die ersten Schlüsse: Abstandsregeln, der Rückgang sozialer Kontakte und eingeschränkte Beschäftigungsmöglichkeiten führen zu immensen Belastungen der mentalen Gesundheit. Einsamkeit und soziale Isolation machen sich breit.

„Laut einem Bericht der internationalen Fachzeitschrift ‚Archives of Disease in Childhood‘ wurde in der Zeit des Lockdowns ein Anstieg von depressiven Verstimmungen bei Kindern und Jugendlichen beobachtet“, berichtet Elisabeth Hopf. Die diplomierte Kinesiologin und Entspannungstrainerin möchte dieser Entwicklung entgegenwirken. Für die Schülerhilfe Krems steht sie ab 10. Februar jeden Mittwochnachmittag für kostenlose Beratungsgespräche zur Verfügung.

Schüler können erzählen, was sie bewegt und belastet

Gemeinsam mit Andreas Hopf, dem Leiter der Schülerhilfe Krems, hat sie den mit 1.000 Euro dotierten Regenerationsfonds ins Leben gerufen, der das Projekt finanziert. „Die mentale Gesundheit ist essentieller Bestandteil der Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen. Durch die lang andauernde Pandemie ist diese mittlerweile ernsthaft gefährdet“, macht sich Andreas Hopf Sorgen.

Andreas Hopf, Leiter der Schülerhilfe: „Mentale Gesundheit ernsthaft gefährdet.“ Schülerhilfe Krems

Das Angebot richtet sich speziell an Schüler, die in Einzelgesprächen ihre persönlichen Sorgen und Ängste loswerden wollen. „Sie können erzählen, was sie bewegt und belastet. Ziel ist es, sie aus der persönlichen Krise herauszuführen, um danach wieder gestärkt neue Wege zu gehen“, erklärt Elisabeth Hopf. Die Gespräche sollen möglichst vor Ort unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Sollte das aufgrund der sich ständig ändernden gesetzlichen Vorgaben nicht möglich sein, sind auch Online-Beratungen als Alternative möglich.

Infos: 0664/88264447, www.schuelerhilfe.at/krems