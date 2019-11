Ein Wandtresor mit Geld und einer Faustfeuerwaffe (einer Pistole) wurde in der Kremser Badearena Beute brutaler Einbrecher.

Die Eindringlinge scheiterten beim ersten Versuch – vermutlich am 16. November kurz nach 22 Uhr – zuerst an einem Rolltor im Kassenbereich. Schließlich gelang es ihnen, an der Südseite des Gebäudes durch das Aufbrechen eines Gittertores einzudringen. Im Schankbereich schnappten sie sich Bargeld aus der Kasse und aus Kellnerbrieftaschen. Im Büro rissen sie den dortigen, rund 50 cm großen Tresor mit roher Gewalt aus der Wand und ließen ihn mitgehen.

Als um 23.48 Uhr endlich die Alarmanlage anschlug, war die erste Polizeistreife nur knapp vier Minuten später zur Stelle. Dennoch gelang es den Beamten und auch den unmittelbar danach eintreffenden weiteren Streifenwagenbesatzungen nicht, die Täter zu finden.

Im Tresor – und damit in der Beute der unbekannt entkommenen Kriminellen – befindet sich neben Bargeld auch eine Faustfeuerwaffe.

Informationen über Beobachtungen von Spaziergängern (z. B. im Bereich des Schutzdammes) sind an die Polizeiinspektion Krems erbeten.