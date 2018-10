Im Mittelalter als „Heilmittel“ gegen die Pest importiert und bis heute in Krems heimisch: Der Kremser Skorpion ist Gegenstand eines Forschungsprojektes, bei dem die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen ist. Dieses Exemplar wurde in einer Wohnung am Langenloiserberg gefunden.

| Scheuch