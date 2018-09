Zur Aufarbeitung wurde laut einer Aussendung der Winzer Krems die Historikerin und ehemalige Leiterin des Dokumentationsarchives, Brigitte Bailer-Galanda, als Beraterin beauftragt.

"Allzu lang waren wir uns der historischen und moralischen Problematik nicht bewusst und wollen uns nun den kritischen Fragen dieser Zeit aufrichtig stellen. Wir bedauern, dass wir nicht bereits früher angemessen reagiert haben", hieß es vonseiten des Vorstandes der 1938 gegründeten Winzergenossenschaft (NÖN.at hatte berichtet).

Es bestehe großes Interesse daran, die gegenwärtig in Romanform gegossenen Zusammenhänge auch wissenschaftlich aufzuarbeiten, teilten die Winzer Krems am Donnerstag mit. In den kommenden Wochen sollen dafür entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden.

"Glatt&Verkehrt" begrüßt proaktive Auseinandersetzung

Vonseiten des Festivals "Glatt & Verkehrt", das seit seiner Gründung 1997 an der Sandgrube 13 seinen wichtigsten Standort hat, hieß es, das Team habe "mit großer Bestürzung" von diesem Teil der Geschichte der "Sandgrube 13" erfahren. "Zur Grundhaltung von 'Glatt & Verkehrt' gehört es seit Anbeginn, kulturelle Vielfalt und Weltoffenheit in Form von musikalischen Ideen auf die Bühne zu bringen und erlebbar zu machen. Jede Art von Verschweigen oder Verharmlosung der Vorgänge zur Zeit des Nationalsozialismus lehnen wir ab", wurde festgehalten.