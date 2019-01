Für einen „historischen Moment“ sorgten die 36 anwesenden Mandatare bei der vorwöchigen Gemeinderatssitzung am 23. Jänner: Einstimmig wurde der Beschluss über die Installierung der „Stadtmarketing Krems GmbH“ verabschiedet. Diesem folgten nur einen Tag später einstimmige Entscheidungen der Mitgesellschafter, der Kaufmannschaft Krems und des Kremser Wirtschaftsbeirats.

„Kräfte bündeln“ (Vizebürgermeister Erwin Krammer) ist das Ziel der neuen GmbH, als deren Geschäftsführer – vorbehaltlich des Beschlusses der Gründungsversammlung am 12. Februar – der erfahrene Alfred Pech ausgewählt wurde. Die Kür Pechs ist Ergebnis einer Personalsuche im Rahmen der Einbegleitungsphase, für die Berater Stefan Lettner (Firma CIMA) verantwortlich zeichnete.

„Wichtig ist, dass die Gesellschaft eine breite Basis hat. Das ist für mich wie bei einem Baum: Wenn die Wurzeln fehlen, gibt es oben keine Früchte!“Vizebürgermeister Erwin Krammer

Krammer, der in enger Abstimmung mit Stadtchef Reinhard Resch die Umsetzung des Gundsatzbeschlusses aus dem April 2018 vorantrieb, erklärte, dass die neue Gesellschaft die Bereiche Tourismus, Wirtschaftsservice, Betriebsansiedelung, Marketing & Sales sowie Innenstadtmaßnahmen unter einem Dach vereine. „Wir haben uns dafür Experten ins Boot geholt, weil das ja auch für uns eine neue Materie war.“

Das Ziel, eine „schlanke, offene Gesellschaftsform mit bestimmendem Einfluss der Stadt Krems“, sei erreicht. Die Stadt wird 70% halten, Kaufmannschaft, Wirtschaftsbeirat und IMC FH Krems je 10 %. Neben Personen aus den Reihen der Gesellschafter werden dem maximal zehnköpfigen Aufsichtsrat unter anderem auch ein Vertreter der Kunstmeile und weitere andere wichtige Kremser Player (Wirtschaft ,…) angehören.

In der Debatte im Stadtparlament erklärten sich Vertreter der FPÖ und der KLS in Wortmeldungen zu Unterstützern des Projekts. Bürgermeister Reinhard Resch bezeichnete den Beschluss als „Meilenstein für die weitere Entwicklung der Stadt Krems, der Sinn macht und notwendig ist“.

Im NÖN-Gespräch gab Krammer seiner Freude über die Einstimmigkeit Ausdruck. Nach dem Schulterschluss zwischen Resch und ihm in dieser Sache werde Parteipolitik auch in Zukunft hier keine Rolle spielen: „Und ich werde weiter genau darauf schauen, dass das auch so bleibt.“ Die Vielfalt und vor allem die Basis seien wichtig: „Das ist für mich wie bei einem Baum. Wenn die Wurzeln fehlen, gibt es oben keine Früchte.“

Wendepunkt erreicht: „Jetzt geht’s erst los!“

Diese Basis gibt es zumindest bereits mit zwei weiteren Playern in der GmbH. Bei einer gemeinsamen außerordentlichen Generalversammlung von Kaufmannschaft und Wirtschaftsbeirat am 24. Jänner gab es auch hier einstimmige Entscheidungen. KWB-Obmann Friedrich Spindelberger nannte die Gründung eines professionellen Stadtmarketings einen „Wendepunkt in Krems“. Kaufmannschafts-Chef Ulf Elser warnte seine Mitglieder: „Es wäre falsch, zu sagen: ,Das Ziel ist erreicht!‘ Jetzt geht‘s erst los!“ Und legte einen Appell nach: „Wir alle sind gefordert, der neuen GmbH zu helfen!“

In der Versammlung der beiden Teilhaber der GmbH wurde auch der Geschäftsführer erstmals genannt. Alfred Pech (60) hat sich bei seiner Bewerbung gegen knapp 70 Konkurrenten durchgesetzt. Der ehemalige Unternehmer verfügt nach mehreren Stationen – unter anderem im Wirtschaftsverein Rechte Altstadt Salzburg, beim Aufbau eines Stadtmarketings in Steyr (OÖ) und zuletzt seit 2016 auf demselben Gebiet in Bruck/Mur (Steiermark) – über eine reiche einschlägige Erfahrung.

Alfred Pech war sehr eindeutig der Beste

Mühelos schaffte er es in den Kreis von zwölf ausgewählten Bewerbern, dann auf die Shortlist Lettners mit nur mehr fünf Mitgliedern. Dieses Quintett musste sich einem ausführlichen Hearing stellen.

Alfred Pech (60): Der designierte Geschäftsführer setzte sich gegen fast 70 Mitbewerber durch. Foto: Neumayr | Neumayr

Krammer war ebenso beeindruckt wie andere Verantwortliche der Stadt, die dieses mitverfolgen konnten: „Pech hat sich dort sehr eindeutig als Sieger herauskristallisiert!“

Schon heute, Dienstag, 29. Jänner, gibt es wegen des Gesellschaftsvertrags einen Notar-Termin. Bei der ersten Generalversammlung (Gründungsversammlung), die für den 12. Februar festgesetzt ist, soll dann auch gleich der Gesellschafter bestellt werden.

„Dort werde auch ich unterschreiben“, betont Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC-Fachhochschule, auf Anfrage der NÖN, dass auch seitens des weiteren 10-Prozent-Gesellschafters alles klar ist. „Die Sache ist bei uns schon lange in trockenen Tüchern.“

Artikel #133914676