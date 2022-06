Kremser Handballer bejubeln Meistertitel: Der Wille war entscheidend

Noch lange nach dem Schlusspfiff glich die Sporthalle einem Tollhaus. Die Spieler ließen ihren Emotionen freien Lauf. Meistermacher Ibish Thaqi feierte ausgelassen mit seiner Truppe, zog sich dann aber kurzfristig mit seiner Frau Saranda in eine Ecke zurück, um den Erfolg in aller Stille zu genießen. Im ORF-Interview widmete er den Titel seiner Mutter, hatte er doch in der heißen Phase der Saison ihren Tod zu beklagen.

Am Beginn seiner Trainerkarriere in Krems 2017 wurde der frühere Spitzenspieler von vielen unterschätzt, obwohl er zuvor schon als St.-Pölten-Coach den Aufstieg in die HLA geschafft hatte. „Zu heißblütig“, wurde zuerst in der Wachau unter vorgehaltener Hand gemunkelt. Welch ein Irrtum! Bereits nach dem Double 2019 stand der heute 42-Jährige auf der ÖHB-Liste für den neuen Teamchef.

Inzwischen kennt man seine Qualitäten, abgesehen von Taktikverständnis: das Geschick, den Zusammenhalt der Mannschaft zu fördern, was vor allem im guten Draht zu den Spielern begründet ist. „Da gibt es nicht nur Streicheleinheiten, sondern auch harsche Worte, wenn etwas nicht funktioniert“, weiß auch Routinier Matthias Führer. „Er wird von allen zu hundert Prozent akzeptiert und hört sich auch unsere Vorschläge an.“

Der unbedingte Wille der Mannschaft mit Ibish Thaqi als Leitwolf machte das Unmögliche möglich. Zu Recht hallten beim Feiern auch Ibish-Thaqi-Sprechchöre von den Rängen.

