Kremser Know-how für Parlaments-Gastronomie

Christine Friedreich (39, HLF-Maturajahrgang 2002) und Thomas Hahn (41, 2001) sind Geschäftsführer der Gastronomiebetriebe im neuen Österreichischen Parlament.

Neben dem Flaggschiff, dem Restaurant „Kelsen“ (benannt nach Hans Kelsen, dem Autor der rot-weiß-roten Verfassung) im dritten Stock, betreiben sie dort auch noch das Bistro und die Cantina. Die hausinterne Cafeteria (früher Milchbar) auf Plenarsaal-Ebene und das ebenerdige Café Agora sind ihnen ebenfalls anvertraut. Schließlich obliegt dem Team auch noch das Catering für Veranstaltungen im Haus. Rund 100 Personen (80 Vollzeit-Äquivalente) halten den Betrieb am Laufen.

So wie der Zwettler Hahn hat auch die aus Unterrohrbach im Bezirk Korneuburg stammende Friedreich – sie ist derzeit Obfrau des Absolventenvereines der Kremser Schule – nach der Ausbildung in Krems die Fachhochschule Kufstein (Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement) absolviert. Hahn arbeitete danach im Marketing für eine Bank, ehe er sich 2013 mit dem Restaurant „Labstelle“ in Wien selbstständig machte. Friedreich arbeitete für die UEFA, Milka und die A1 Telekom, ehe sie 2012 Friedreich Hospitality gründete.

Bilanz über die ersten Wochen fällt sehr gut aus

Vor rund zwei Jahren beschlossen die Partner, sich um die Gastronomie im Parlament zu bemühen. Rund 20 Mitbewerber ließen sie im Rennen hinter sich, ehe es vor rund einem Jahr den Zuschlag für ihr stimmiges Konzept mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Bio und Regionalität gab. Nach einem Jahr Vorlaufzeit starteten die beiden im Jänner gemeinsam mit einem dritten Gesellschafter durch. „Wir verzeichnen ein starkes Tagesgeschäft“, zieht Hahn eine erste Bilanz. „Der Besucherandrang ist größer als erwartet. Das Konzept ist stimmig, wir werden das Angebot aber noch verbreitern.“

Hervorragend angenommen werden die Cantina, ergänzt Friedreich. „Es läuft wirklich sehr gut. Wir müssen nur noch an ein paar kleinen Schrauben drehen.“ Unter anderem werde man die „Österreich-Identität“ noch verstärken und dem Wunsch der Touristen entsprechend noch mehr Speisen, für die unser Land bekannt ist, anbieten.

Wertvolle Erfahrungen haben die beiden jedenfalls im Zuge der Bewerbung einiges. Friedreich: „Mein größtes Learning war, dass man sich sehr gut anschauen muss, worauf man sich einlässt.“

