Waldviertel: Wieder Schritt beim EVN-Wasserprojekt geschafft

Der neue Trinkwasser-Hochbehälter in Pallweis sichert die Trinkwasserversorgung in großen Teilen des Waldviertels

5.000 Kubikmeter gespeichert

Anfang des Jahres 2022 wurden bereits 23,7 Kilometer (erster Bauabschnitt) der insgesamt rund 60 Kilometer langen Waldviertelleitung fertiggestellt. Jetzt ist der nächste Schritt getan, und der Trinkwasser-Hochbehälter in Pallweis ist in Betrieb gegangen, wobei zwei Kammern zu je 2.500 m³ Nutzinhalt mit Trinkwasser gefüllt wurden. „Mit diesem Projekt wird die Trinkwasserversorgung in großen Teilen des Waldviertels weiter ausgebaut und abgesichert“, so EVN Wasser-Geschäftsführer Raimund Paschinger.

Investition in Lebensqualität

Die Bürgermeister aus den Gemeinden Lichtenau, Rastenfeld und Zwettl sind sich der Wichtigkeit dieses Infrastrukturprojekts bewusst. „Trinkwasser ist für uns ein wertvolles Gut, und die sichere Versorgung mit Trinkwasser eine Voraussetzung um die Lebensqualität in unserer Region nachhaltig sicherzustellen“, stellen Andreas Pichler, Gerhard Wandl und Franz Mold gemeinsam fest.

Wasserversorgung für vier Bezirke

Die Gesamtlänge der Trinkwasser-Versorgungsleitung von Krems (Brunnenfeld Grunddorf-Donaudorf) nach Zwettl beträgt 60 Kilometer und soll im Jahr 2025 fertiggestellt werden. Danach können bis zu 120.000 Einwohner im Waldviertel versorgt werden. Das Investitionsvolumen beträgt rund 40 Millionen Euro. Neben der bereits errichteten Verbindungsleitung aus dem Weinviertel und den regionalen Trinkwasserbrunnen wird mit der neuen Versorgungsleitung ein weiteres Standbein zur sicheren Versorgung der Bezirke Zwettl, Gmünd und Waidhofen/Thaya sowie des nördlichen Teils des Kremser Bezirks geschaffen.

Hochbehälter Pallweis:

2 Kammern zu je 2.500 m³ Nutzinhalt

maximale Füllhöhe: bis 5,50 m

ca. 1.800 Kubikmeter Beton verbaut

ca. 175 Tonnen Betonstahl

ca. 4.300 Quadratmeter Schalung

EVN Wasser

EVN Wasser ist als hundertprozentige Tochtergesellschaft der EVN AG für den Bereich der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich zuständig. Man versorgt derzeit 849 Katastralgemeinden mit mehr als 615.000 Einwohnern in Niederösterreich mit Trinkwasser, davon rd. 138.200 Einwohner bis in den Haushalt hinein. Das Unternehmen ist der größte Wasserversorger Niederösterreichs.

