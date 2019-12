Besucher genossen tolle Atmosphäre, ein buntes Angebot an weihnachtlichen Bastelwaren sowie ein hörens- und sehenswertes Kulturangebot.

Kulturgenuss beim Adventmarkt in Jaidhof .

„Alle Jahre wieder …“ schafft es der Museumsverein „Altes Eishaus“, ein hochkarätiges Programm im Zuge des Adventmarkts im Schloss Jaidhof auf die Beine zu stellen. Museums-Obmann Amandus Kostler und sein Team dankten dem Hausherrn des Schlosses, Pater Stefan Frey, das Gelände wieder für die Veranstaltung nützen zu dürfen.

Musik und Lesung kamen an

Einer der Höhepunkte des Programms war der Auftritt von David Blabensteiner, der gemeinsam mit den Musikern Dominik Völker und Johannes Neunteufel eine Vielzahl an Besuchern anlockte. Ferdinand Smetana las zwischen den musikalischen Stücken Gedichte vor.

Gesteckt volle Bibliothek

Die Künstler gestalteten in der brechend vollen Bibliothek des Schlosses eine musikalische und literarische Adventstunde für das Publikum. Bürgermeister Franz Aschauer fungierte als Guide durch das Gebäude und freute sich über die Vielzahl an großartigen Ausstellern im Schloss und im Schlosshof, was auch die anwesende Nationalratsabgeordnete Martina Dieser-Wais unterstrich.

Malkreis bot Augenweide

Unter der Leitung von Sylvia Steinhauer-Maresch stellten auch die Mitglieder des Jaidhofer Malkreises wieder ihre Werke aus, die zum Teil auch käuflich erworben werden konnten. Viele nützten die Gelegenheit, für liebe Menschen das eine oder andere Weihnachtsgeschenk von Jaidhof mit nach Hause zu nehmen.