Auch wenn Prüfungen nie ein kuscheliges Beisammensein waren, gehen die Hochschulen im laufenden Sommersemester auf Nummer sicher: Leistungsfeststellungen finden wie der Lehrbetrieb online statt. Wer nun glaubt, die Studenten haben dadurch einen Freifahrtsschein für die Verwendung verbotener Hilfsmittel, der irrt. Universitäten und Fachhochschulen haben eine Vielzahl an Vorkehrungen getroffen, um Schummeln zu verhindern.

Die Donau-Universität Krems mit ihren über 8.000 Studierenden setzt auf mündliche und schriftliche Prüfungen. Während es bei den als Videokonferenzen konzipierten Prüfungsgesprächen reicht, dass die Identität des Prüflings erkennbar ist, soll bei der schriftlichen Variante die Gestaltung der Fragen und der Einsatz einer Software Schummeln unterbinden. Wer sich bei dem Gedanken an diese Modalitäten unwohl fühlt, muss nicht antreten: „Die Online-Prüfungen stellen eine freiwillige Option für Studierende dar“, erklärt Vizerektor Thomas Ratka. Prüfungstermine können vor Ort nachgeholt werden, sobald es die Situation erlaube.

An der IMC Fachhochschule Krems startet dieser Tage die intensive Prüfungsphase, rund 200 Leistungsfeststellungen gehen bis Ende des Sommersemesters über die Bühne. Lediglich praktische Übungen in den Gesundheitsberufen und Naturwissenschaften müssen im Wintersemester nachgeholt werden.

Prüflinge müssen Aufsicht Raum zeigen

Die Regeln sind klar: Studierende müssen einer Aufsicht erst den ganzen Raum zeigen, in dem sie sich befinden, ehe es losgehen kann. Sollte dann trotzdem noch ein zweiter Laptop oder Lernmaterial auf den Schreibtisch wandern, ist es vor allem die Prüfungsgestaltung, mit der das IMC Betrug verhindern will. „Fragen können so gestellt werden, dass auf Verständnis und nicht nur Wissensreproduktion geprüft wird. Zudem erfolgen die Prüfungen ja unter einem gewissen Zeitdruck, daher ist es schwierig, nachzuschlagen oder sich untereinander auszutauschen“, erklärt Kollegiumsleiter Martin Waiguny.

Noch etwas Zeit, bis es ernst wird, hat die Danube Private University (DPU) für Medizin und Zahnmedizin in Krems. Die meisten Prüfungen finden erst im Juli und August statt. Als Elchtest dafür dienen die Zulassungsverfahren für das neue Semester, die schriftliche und mündliche Prüfungssituationen kombinieren. Gänzlich auf der sicheren Seite sieht Robert Wagner, der Direktor für Wissenschaft und Management, die DPU trotzdem nicht. „Vermutlich ist das Schummeln auf Distanz einfacher, wir hoffen aber, mit unserem Verfahren die Gefahr minimieren zu können.“

Damit es bei den Prüfungen nicht zu unvorhergesehenen technischen Problemen kommt, führen einige Hochschulen im Vorfeld Testläufe durch – so etwa die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) in Krems. Beim Aufnahmeverfahren geht die KL übrigens einen anderen Weg als die DPU. Der mündliche Teil soll vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie vor Ort abgehalten werden.