Eine längere Tradition hat keiner! Bereits die 27. Weintaufe des Winzerhofs Dockner ging am 11. November in Höbenbach über die Bühne. Als Pate fungierte der Linzer Weihbischof Manfred Scheuer.

Doppelter geistlicher Beistand für Feier

Damit gab es gleich doppelten geistlichen Beistand für die Feier, denn Göttweigs Abt Columban Luser (selbst vor drei Jahren Weinpate bei den Dockners) war ebenfalls mit dabei. Mit dem Tank der diesjährigen Ernte des Rieslings aus der Riede Rosengarten, der den Namen „Momentum“ erhielt, musste ein neuer Keller begonnen werden. Zwei Keller sind bereits mit Fässern und Tanks mit dem Konterfeis der jeweiligen Paten ausgelastet.

Mehrere ehemalige Weinpaten mit dabei

So spazierten die Festgäste an den Bildern vieler Prominenter Namensgeber vorbei – etwas der ehemaligen Politiker Franz Vranitzky, Alfred Gusenbauer, Willi Molterer und Johanna Mikl-Leitner sowie der Sportidole Franz Klammer, Paul Breitner und Karl Schranz. Der Linzer Ex-Bürgermeister Franz Dobusch war auf den Tag exakt vor 25 Jahren – am 11. 11. 1993 – Pate gewesen. Der „Einfädler“ der diesjährigen Patenschaft, Oberösterreichs Ex-Landeschef Josef Pühringer, fand sich auf dem Fass aus dem Jahr 2006.

„Wir haben die treuesten Kunden!“

Bei der Segensfeier betonte Gastgeber Sepp Dockner, dass der Martinstag der höchste Feiertag der Winzer sei, dankte Kunden („Wir haben die treuesten!“) und Gästen und blickte kurz auf die erfolgreiche Ernte zurück. Bischof Scheuer meinte, „der Wein soll das Herz der Menschen erfreuen“ und könne so zum Bild für Gott selber werden. Er hatte aber auch humorvolle Ausführungen parat, etwa als er meinte: „Das Bier sieht man am Bauch, den Schnaps an der Nase – und den Wein in den Augen.“

50.000 Euro für den Linzer Mariendom

Die heurige Benefizaktion kommt der dringend nötigen Sanierung des Linzer Mariendoms zugute. Die größte Kirche Österreichs, die in 62 Jahren Bauzeit 1862 bis 1924 ausschließlich mit Hilfe von Spenden errichtet wurde, braucht dringend Hilfe. 200 Holzboxen mit erlesenen Dockner-Weinen (im Wert von fast 300 Euro) werden gegen eine Spende von je 250 Euro abgegeben und sollen 50.000 Euro für das Linzer Wahrzeichen bringen.

Ein „Dankeschön an den Herrgott“

Dockner bezeichnete die Spendenaktion auch als Dankeschön für die weit fortgeschrittene Genesung seiner mit einem schweren Herzfehler geborenen Enkelin Sarah, der bei mehreren Operationen in Linz geholfen werden konnte. „Dort gibt es die beste Herzklinik Europas, und unsere Aktion soll auch ein Dankeschön an den Herrgott sein.“

Mitarbeiter vor den Vorhang gebeten

Den Rahmen der Feier nützten die Dockners auch dafür, ihren fleißigen Mitarbeitern zu danken und übergaben an die Praktikantinnen Franziska Ames und Katharina Schwertführer sowie Jubilarin Margit Dieringer (feierte den 60er) Blumen. Eine Magnumflasche erhielt der frühere Further Vizebürgermeister Eduard Leitner, der bei allen 27 (!) Weintaufen bei den Dockners mit dabei war.

Köstliche Martinigansln waren Genuss

Große Freude machte Hausherrin Gudrun Dockner den Gästen mit den köstlichen Martinigansln, die sie mit ihrem Team zubereitete und den Gästen servieren ließ. An dieser Köstlichkeiten labten sich auch NÖ-Weinbaupräsident Franz Backknecht, Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer, Paudorfs Bürgermeister Josef Böck, Ex-Bezirkshauptmann Werner Nikisch, „Wein-Professor“ Bernulf Bruckner, die Bankdirektoren Hansjörg Henneis, Christian Hager und Herbert Buchinger und viele andere.