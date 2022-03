Charity brach alle Rekorde

Auch wenn Corona vielen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat: Auch die Pandemie schaffte es nicht, zu verhindern, dass die 30. Weintaufe im Hause Dockner am 11. 11. 2021 ein Rekordergebnis einspielte.

Nach einer Promi-Weinlese Anfang Oktober wurde ein Charity-Wein (Grüner Veltliner) gekeltert und in 6er-Kartons für eine Spende von je 50 Euro angeboten. Diese fanden reißenden Absatz. Weil viele Freunde des Hauses Dockner noch eine Spende drauflegten, kamen 57.500 Euro zusammen – und schließlich stockte die Gastgeber-Familie noch um weitere 10.000 Euro auf.

Nun wurde die stolze Summe an die Präsidentin des Vereins „Hilfe im eigenen Land“, Sissi Pröll, übergeben. Ein Teil (10.000 Euro) gehen an das Special Needs-Team des SKN St. Pölten. „Jeder Euro wird bitter benötigt“, erzählt Pröll, die gemeinsam mit Top-Gastronomin Lisl Wagner-Bacher und Landesrat Stephan Pernkopf das Paten-Trio bildete (siehe auch Foto auf der Seite 1!), von Situationen, in denen Familien in Not geholfen werden kann.

Sepp Dockner ist beeindruckt: „Ich kann unseren Kunden für ihre Großzügigkeit gar nicht genug danken. Sie ist Ansporn für uns, weiterhin Aktionen wie diese durchzuführen.“

