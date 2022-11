Höbenbach: Dockner könnte 500.000-Euro-Spendengrenze knacken

Ein Weinpatentrio stand bei der bereits 31. Auflage der Weintaufe im Winzerhof Dockner zur Verfügung. VIG-Generaldirektorin Elisabeth Stadler, Schauspieler Rudi Roubinek und der niederösterreichischen Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll gaben dem Jungwein den Namen "Henry".

Rotkreuz-Wein Grüner Veltliner wird zum „Henry“

Erlös für Rotkreuz-Lernhäuser

Zur Freude Schmolls trägt der junge Grüne Veltliner aus der Riede Frauengrund (12,5 Volumsprozent Alkohol), der am 27. September geerntet wurde, nicht nur den Namen des Gründers des Internationalen Roten Kreuzes. Der Erlös aus dem Benefiz-Verkauf kommt den Lernhäusern des Roten Kreuzes zugute, wo die Zukunftschancen benachteiligter Kinder gewahrt werden. Wie Senior Sepp Dockner gegenüber den rund 200 Gästen ausführte, sind 60.000 Euro Erlös dank vieler treuer Unterstützer praktisch bereits fix. Von jeder Flasche "Henry", der nach dieser ersten Tranche verkauft wird, gehen weitere 3 Euro an das RK.

Fällt heuer 500.000er-Grenze?

"Vielleicht gelingt es uns heuer, bei der Spendensumme die 500.000er-Grenze zu knacken", meinte Dockner mit Verweis auf zahlreiche ähnliche Benefizprojekte in der Vergangenheit. Geht es nach dem Interesse an der heurigen Weintaufe - sie fand wie immer genau am Martinstag, dem 11. November, statt - sollte das zu schaffen sein. Zahlreiche Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft waren dabei, als Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf den Blaulichtorganisationen dankte, die in den vergangenen Jahren großartige Leistungen erbracht haben.

Hochkarätige Besucher-Schar

"Wer im Wein die Wahrheit sucht, sollte nicht schon nach dem ersten Glas aufgeben", ermunterte der Politiker, die Benefizaktion zu unterstützen. Mit Pernkopf war auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig in den Winzerhof Dockner gekommen. Landespolizeidirektor Franz Popp, Militärkommandant Martin Jawurek und der stellvertretende Landeskommandant der FF NÖ, Martin Boyer, wurden ebenso in der Schar der Gäste gesehen wie Paudorfs Bürgermeister Martin Rennhofer und Bezirkshauptmann Günter Stöger.

Bischof Alois segnete Wein

"Ich segne den Wein, der Abt das Wasser", scherzte Bischof Alois Stöger in Richtung des Göttweiger Abtes Columban Luser, um mit ihm gemeinsam den Segen für den Wein und die an seinem Zustandekommen beteiligten Menschen zu erbitten. Künstler Josef Trattner, der für die Etikettengestaltung des "Henry" verantwortlich zeichnet, erklärte seine "lebenden" (sich verändernden) Kunstwerke auf der Flasche. Ein großes Schüttbild Trattners wurde von Präsident Schmoll an die Familie Dockner überreicht.

Köstlichkeiten aus Küche & Keller

Bei einer Verkostung mehrerer Dockner-Weine zeigte sich Josef "Joe" Dockner mit dem heurigen Jahr zufrieden. "Die Vegetation hat uns in die Karten gespielt". Im Anschluss an das Fest genossen die Gäste nicht nur Köstlichkeiten aus dem Weinkeller, sondern auch das legendäre Gansl, das Hausherrin Gudrun Dockner mit ihrem Team für alle zubereitet hatte. Ein Genuss waren auch die musikalischen Darbietungen des Abends, wie immer mit Wolfgang Friedrichs New Orleans Dixieland Band, später auch mit der Weinlandcombo.

